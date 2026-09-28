Seit 1956 wurden mehr als 1600 Lehrlinge ausgebildet

Die Energie Steiermark bildet seit genau 70 Jahren Lehrlinge aus. Mittlerweile ist schon die Bewerbungsphase für den Herbst 2027 angelaufen.

„Wir wollen junge Menschen nicht nur fachlich gut ausbilden, sondern ihnen langfristige Perspektiven eröffnen“, betont Martin Graf. Der Vorstandsdirektor der Energie Steiermark verweist mit seinem Kollegen Werner Ressi darauf, dass die Energie Steiermark seit dem Jahr 1956 Lehrlinge ausbildet, seit damals waren es mehr als 1600. Aktuell sind rund 100 Jugendliche beim Landesenergieversorger in Ausbildung, heuer starten 27 ins erste Lehrjahr. Derzeit laufe bereits die Bewerbungsphase für den Lehrbeginn im Herbst 2027 (im Lehrlingsportal der Energie Steiermark). „Der Ausbau erneuerbarer Energie, leistungsfähiger Netze und moderner Infrastruktur braucht Menschen, die nicht nur ihr Handwerk mit Präzision und Wissen anwenden, sondern mit einem vernetzten Verständnis an neue Fragestellungen herangehen“, sagt Ressi.

Beim Festakt im Ausbildungszentrum „E-Campus“ in Graz waren auch Landeshauptmann Mario Kunasek sowie Wirtschaftslandesrat Willibald Ehrenhöfer dabei. Eine Lehre sei „ein starker Start ins Berufsleben“, so Kunasek. Ehrenhöfer unterstreicht die Rolle „als verlässlicher Partner in der Ausbildung junger Menschen". Am 13. November können sich Interessierte beim Tag der offenen Tür von 9:00 bis 16:00 Uhr im E-Campus (Neuholdaugasse 56, Graz) über die Lehrberufe informieren.

E-Campus als Aus- und Weiterbildungsplattform

In den 2020 eröffneten E-Campus wurden rund zehn Millionen Euro investiert. Neben der Lehrlingsausbildung erfolgen dort laut Unternehmensangaben auch die praktische und theoretische Ausbildung junger Fachkräfte sowie spezialisierte Technik-Trainings, digitale Lernformate und Weiterbildungsprogramme für Beschäftigte und Führungskräfte statt.