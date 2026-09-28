Kunsthaus Köflach: Geschichten in Bildern

„Simultan“ erzählen Christoph Rodler und Franz Dampfhofer Geschichten von Landschaften und Menschen in ihren Bildern.

Im Gespräch zur Eröffnung der Ausstellung erläutert Franz Dampfhofer, dass ihm, der Literatur vergleichbar, immer an der Erzählung gelegen sei, die das Bild vermittelt. Gleichzeitigkeit ist dabei ein seit Jahrzehnten praktiziertes Gestaltungsprinzip, nach dem er ein Motiv zeichnend, malerisch, skriptural oder mittels Fotocollagen „umkreist“. Die solcherart entwickelten Zyklen handeln etwa von der „Verwandlung einer Landschaft“, nämlich des weststeirischen Kohlereviers und dessen Überformungen nach Einstellung des Bergbaus, künstlichen Eingriffen und Rückeroberungen durch die Natur.

© Wenzel Mraček Franz Dampfhofer, „Der 101. Geburtstag des Großvaters“, 1988, Feder, Aquarell, Fotocollage

Aus verschiedenen Perspektiven und ebenfalls in Serie dargestellt ist auch der sagenumrankte „Zigöllerkogel“ bei Köflach, in dem Kulthöhlen aus vorchristlicher Zeit vermutet werden, beziehungsweise ist es dessen Umgebung, die quasi dokumentarisch die von Neubauten durchsetzte Architektur der 50er-Jahre zeigt. In den persönlichen Bilderzählungen des Schülers von Rudolf Hausner tauchen in den Wäldern der Region aber auch phantastische Figuren wie der „Graus Pauli“ auf oder der imaginierte Heimito von Doderer.

© Wenzel Mraček Christoph Rodler, s.o.

Die Ausstellung „Simultan“ entstand aus der langjährigen Bekanntschaft mit dem Wiener Maler und Buchillustrator Christoph Rodler. Nicht unähnlich Dampfhofers handeln dessen Gouachen aus den vergangenen 20 Jahren von der Peripherie Wiens, von Landschaften, in denen menschliche Eingriffe auf noch unbelassene Natur treffen. Nicht allein sind es die vergleichsweise kleinen Formate, es sind auch Situationen, die an die amüsant skurrilen eines Carl Spitzweg erinnern, wenn im offenbar gerade verlassenen Studierzimmer eine Vitrine mit Präparaten von einem Hund bewacht wird. Wenn der Besucher einer Ausstellung in einem zu kleinen Raum ratlos vor dem riesigen Bild des Universums sitzt oder der einzige Passagier im Bus auf eine Landschaft mit Industriegebäuden blickt.

Franz Dampfhofer & Christoph Rodler. SIMULTAN. Bis 31. Oktober, Kunsthaus Köflach, Bahnhofstraße 6. kunsthaus-k.at