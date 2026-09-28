In Frankreich wurde ein Schriftsteller von der Auswahlliste eines Literaturpreises genommen, weil Künstliche Intelligenz im Spiel war. Wenn wir ehrlich sind, ist das noch nicht der Untergang der Kultur.

Jetzt ist es schon wieder passiert: Wegen des Verdachts auf den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) ist ein Roman des Autors Thélyson Orélien von der Auswahlliste für den renommierten französischen Literaturpreis Prix Goncourt gestrichen worden. Mehrere Wissenschafter und Journalisten seien bei Analysen übereinstimmend zu dem Schluss gekommen, dass der Roman „C’était ça ou mourir“ allem Anschein nach sehr weitgehend das Produkt einer Künstlichen Intelligenz“ sei, erklärte die Académie Goncourt. Orélien weist die gegen ihn erhobenen Vorwürfe zurück und spricht vom Versuch, ihn „zum Schweigen zu bringen“. Der Roman „C’était ça ou mourir“ (etwa: „Das oder sterben“) über Flucht, Migration und Überleben ist im französischen Buchhandel übrigens ein großer Erfolg.

Über die Gefahren einer KI, die ihren Erfindern entgleitet oder längst entglitten ist – gerne wird an dieser Stelle Goethes Zauberlehrling herbeizitiert – ist in letzter Zeit viel geschrieben und diskutiert worden. Uneins ist man sich noch darüber, ob die internen Kassandra-Rufe Kalkül sind oder einer echten Besorgnis geschuldet.

Drastische Worte zur KI

Dass Künstliche Intelligenz auch massive Auswirkungen auf den Kunst- und Kulturbereich haben wird oder längst schon hat, ist hingegen unstrittig. „Die KI wird die Welt der Literatur und der Bücher zerfetzen“, fand Wolfram Weimer, Beauftragter der deutschen Bundesregierung für Kultur und Medien anlässlich der Eröffnung der Frankfurter Buchmesse im Vorjahr drastische Worte. Data-Mining sauge das kreative Potential aus zahllosen Köpfen, Bücher würden zu Beute werden. „Ich halte das für geistigen Vampirismus“, zeichnete Weimer ein düsteres Szenario. Gerhard Ruiss hingegen, Vorsitzender der IG Autorinnen und Autoren, plädiert dafür, wachsam, aber nicht mutlos zu sein. „KI ist Konfektion, aber in puncto Originalität kann sie mit menschlichen literarischen Leistungen nicht mithalten. Es fehlen ihr die Zwischenfärbungen, die Ironie, auch der Humor.“

Daran ist wohl viel Wahres. Ruiss spricht allerdings von Qualitätsliteratur. Und die ist vermutlich tatsächlich schwer maschinell kopierbar. Aber seien wir ehrlich und drehen einmal ganz bewusst eine Runde in einer Buchhandlung: Die meisten Kunden greifen nicht zu Flaubert, Tolstoi, Lessing, Franzen, Handke, Jelinek, Krasznahorkai & Co., sondern zu gefälliger Unterhaltungsliteratur. Daran ist beileibe nichts Schlechtes. Allerdings sollten wir uns auch eingestehen, dass nicht jedes von Menschenhand verfasste Buch einen Literaturnobelpreis verdient. Ebensowenig wie jeder Songwriter ein Bob Dylan oder eine Joni Mitchell ist.

Fazit: Maschinen produzieren durchschnittliche bis schlechte Kunst. Menschen auch.