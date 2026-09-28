Luxus-Penthouse in Jesolo um 6,5 Millionen Euro verkauft

In Jesolo entsteht gerade das Hochhaus eines New Yorker Stararchitekten. Das Penthouse wurde nun zu einem Rekordpreis verkauft.

6,5 Millionen Euro für eine Wohnung – in Jesolo hat ein Penthouse einen neuen Immobilienrekord aufgestellt. Rund 40.000 Euro kostet der Quadratmeter in der Luxusresidenz an der Adriaküste. Käufer ist nach Angaben des Projektentwicklers ein wohlhabender Unternehmer aus Venetien. Die Wohnung befindet sich im Richard Meier Tower, einem Hochhaus des New Yorker Stararchitekten Richard Meier.

Die Penthouse-Wohnung krönt den 85 Meter hohen Turm im Jesolo Lido Design District. Sie erstreckt sich über zwei Etagen und bietet durch großflächige Glaswände einen weiten Blick auf das Meer und die Küste. Zur Ausstattung gehören ein acht Meter langer privater Pool, großzügige Terrassen und eine eigene Dachterrasse. Das Design ist geprägt von klaren, minimalistischen Linien. Weiß dominiert die Innenausstattung. Die Möbel sind im Kaufpreis enthalten und werden vom Projektentwickler bereitgestellt.

Stararchitekt Meier entwickelte das Wohnviertel entlang der Küste

Eine kleinere Wohnung in der Nähe des Penthouses wurde für einen siebenstelligen Betrag verkauft. Käufer beider Appartements seien wohlhabende Einwohner Venetiens, sagte Projektentwickler Peter Reichegger gegenüber der Mailänder Tageszeitung „Corriere della Sera“ am Montag. „Hier kauft man keinen Beton, sondern ein Erlebnis für einen Urlaub, der Körper und Geist regeneriert“, erklärte er.

Der Richard Meier Tower steht hinter den ebenfalls von Meier entworfenen Anlagen The Summer Houses und dem Falkensteiner Hotel. Der Turm ist noch nicht fertiggestellt und soll 2027 eröffnet werden. Von den geplanten 83 Wohnungen seien bereits 73 verkauft, sagte Reichegger. Der durchschnittliche Preis liege bei rund 20.000 Euro pro Quadratmeter. Reichegger kam nach eigenen Angaben 1994 nach Jesolo. Damals habe es auf dem heutigen Areal kaum Bauaktivitäten gegeben. Er habe jedoch das Potenzial der Küstenlage erkannt und sich für Investitionen entschieden.

Mit der Ankunft Meiers in Jesolo im Jahr 2002 begann die Entwicklung des heutigen Wohnviertels. Entlang der Küste entstanden mehrere Gebäude mit den für Meiers Architektur typischen klaren Linien und großen Glasflächen. Der Richard Meier Tower sollte dabei zum zentralen Projekt werden. Anders als bei einigen früheren Hochhausprojekten in Jesolo sei die Nachfrage bisher stabil, sagte Reichegger. Entscheidend sei, dass die Bewohner nicht nur eine Wohnung, sondern ein umfassendes Angebot vorfänden. Dazu gehören acht Swimmingpools, ein Spa, einen Fitnessbereich, Gartenanlagen, Tiefgaragen, ein Concierge-Service und Golf-Carts für die Wege innerhalb des Areals.