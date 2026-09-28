Wie viel Mensch im Monster steckt, zeigt eine Schau im Atelierhaus Schaumbad.

Es könnte direkt einem Horrorfilm entsprungen sein, das kleine Eisenbett. Zum Teil hängen Netze daran, die Matratze liegt schief und es triggert einen in der Sekunde: Historische Bilder von psychiatrischen Einrichtungen hat man sofort im Kopf, aber auch Hollywood klopft zeitgleich an. „Monsters Are Made“ nennt Julia Lusser ihre Installation. Der Satz, eingestickt auf der Matratze: „Monster werden gemacht.“



Ein Ausrufezeichen könnte man auch noch dahintersetzen und ihn durch die Ausstellung „All Monsters Are Human“ (Kuratorinnen: Nina Jeza, Nadine Nebel und Jasmin Haselsteiner-Scharner) tragen. Das Monster trägt zuallererst eine Maske, unter der sich viele Gesichter verbergen. Zu schnell rufen wir Monster, um damit auf Distanz zum Grauen zu gehen. Wir sagen Monster, aber meinen Mensch. Das ist die Hauptintention der Schau, die das Hinschauen einfordert. Die eindringlichste Arbeit stammt von der ungarischen Künstlerin Andrea Fajgerné Dudás (Styria-Artist-in-Residence-Stipendiatin), deren Videoarbeit „Sand Tray Therapy“ sexuellen Missbrauch thematisiert.

© Susanne Rakowitz „Sand Tray Therapy“ von Andrea Fajgerné Dudás

Monströses Kaleidoskop

Die 15 Positionen sind eine Art monströses Kaleidoskop, das sich den Ängsten, aber auch der Konstruktion von Angst nähert. Individuelle, unsichtbare Monster, die Gudrun Lang in Form einer Keramikarbeit in den Ausstellungsraum holt: „26“ steht für 26 Lymphknoten, die ihr operativ entfernt wurden, aber trotzdem fortwährend in Form von Angst präsent sind. Es geht ums Hinschauen, eine aktive Handlung, die das genaue Gegenteil von dem ist, wie wir Monstern für gewöhnlich begegnen – sehr bequem mit dem Wegschauen. Hinzu kommt der gesellschaftliche Konsens, der das Wegschauen als eine Art Schutzhaltung erachtet. Hilft nix, man muss es trainieren, das Hinschauen.

© Susanne Rakowitz „Monsters Are Made“ von Julia Lusser