Zwei weitere Operationen beim SK Sturm in der Länderspielpause

Co- bzw. Athletik-Trainer Christoph Witamwas und Kevin Maritschnegg mussten sich chrirurgischen Eingriffen beim Knie unterziehen. Das Duo fehlte beim Training am Montag.

Eine Woche hieß es für alle Spieler des SK Sturm mehr oder weniger durchschnaufen. Trainer Fabio Ingolitsch gab frei. Die individuellen Heimprogramme waren zu absolvieren. Die Teamspieler Otar Kiteishvili, Gizo Mamageishvili, Valmir Matoshi, Luis Balbo, Arjan Malic, Joshua Quarshie, Petar Petrovic, Luca Weinhandl, Jacob Hödl und Axel Kayombo betrafen dies verständlicherweise nicht, sie sind bei ihren Auswahlen engagiert. Und die verletzten Emran Soglo, Filip Rozga, Seedy Jatta und Leon Grgic werden ohnedies individuell auf Vordermann gebracht.

Montagvormittag trafen sich die meisten Sturm-Spieler wieder. Und man hatte bei der Übungseinheit den Eindruck, dass man es mit dem SK Sturm neu zu tun hat. Gleich 15 Spieler von Sturm II trainierten mit. Nächste Woche kommt mit Jonas Peinhart ein weiterer Spieler aus der zweiten Mannschaft dazu. „Deshalb haben wir unser Trainingsprogramm auch adaptiert“, sagte Sturm-II-Trainer Christoph Wurm, der gestern seine Burschen genau beobachtete. Auch seine Assistenten waren gefragt, denn mit Christoph Witamwas und Kevin Maritschnegg fehlten der Co- und der Athletiktrainer des Bundesliga-Kaders. Beide unterzogen sich chirurgischen Eingriffen, jeweils am Knie.

Wer wieder Lust auf den SK Sturm verspürt und den einen oder anderen talentierten Spieler von Sturm II sehen möchte, hat am Freitag die Möglichkeit dazu. Um 13 Uhr ist ein Testspiel gegen den FAC in Messendorf angesetzt.