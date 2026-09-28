Berlin: Deutschland und Russland "meilenweit" auseinander

Die ersten Direktgespräche zwischen Deutschland und Russland seit Beginn des Angriffs auf die Ukraine vor viereinhalb Jahren haben nach Ansicht Berlins und der EU gezeigt, dass Russland kein Interesse an Friedensverhandlungen hat. Die Positionen seien "meilenweit" voneinander entfernt gewesen, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amts in Berlin am Montag. Das Treffen der Außenminister Johann Wadephul und Sergej Lawrow fand Rande der UNO-Generaldebatte in New York statt.

© APA/dpa Deutscher Außenminister sorgte mit Treffen für Aufsehen