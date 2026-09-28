EU verhängt nach Duma-Wahl in Russland neue Sanktionen

Die Europäische Union hat nach der Parlamentswahl in Russland Sanktionen gegen Verantwortliche für den Ausschluss der Anti-Kriegspartei Jabloko verhängt. Betroffen sind nach Angaben des Rates der Mitgliedstaaten unter anderem drei Richter des Obersten Gerichtshofs in Moskau sowie ein Beamter der Generalstaatsanwaltschaft. Insgesamt wurden Strafmaßnahmen gegen zehn Personen erlassen, die alle an den Entscheidungen gegen Jabloko beteiligt gewesen sein sollen.

© APA/AFP/Igor IVANKO EU reagiert mit Sanktionen auf manipulierte Duma-Wahl