Maturantin des BORG Kindberg gewinnt Dr. Hans Riegel-Fachpreis

Die Universität Graz hat in Kooperation mit der Kaiserschild-Stiftung auch in diesem Jahr wieder die herausragendsten vorwissenschaftlichen Arbeiten von steirischen Maturantinnen und Maturanten in den MINT-Fächern prämiert.

Im Bereich Biologie ging der erste Platz an Sarah Aschacher vom BORG Kindberg. Sie überzeugte die Jury mit ihrer Arbeit „Biodiversität digital (v)ermitteln: Die florale Vielfalt der Hochschwabregion mit Bestimmungs-Apps und digitalen Wanderrouten erkunden“.

Man zeigte sich von Aschachers Begeisterung für den Artenschutz sowie ihrer wissenschaftlichen Vorgehensweise beeindruckt. Für ihre Arbeit erfasste und dokumentierte sie 200 Pflanzenarten entlang von acht ausgewählten Wanderrouten in der Hochschwabregion. Durch den gezielten Einsatz von Bestimmungs-Apps hat Aschacher aufgezeigt, wie Smartphone-Nutzung und digitaler Artenschutz im Tourismus Hand in Hand gehen können. Wer die botanische Vielfalt der Region digital entdecken möchte, kann die erstellten Routen auf der Plattform „Wikiloc“ abrufen.