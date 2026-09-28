Prozess um gigantischen Darknet-Drogenmarkt in Deutschland

Tonnenweise Drogen mit einem Umsatzvolumen von 330 Mio. Euro: Der mutmaßliche Betreiber einer gigantischen Drogenplattform im Darknet hat zum Auftakt des Prozesses am Frankfurter Landgericht ein umfassendes Geständnis abgelegt. Er sei der Gründer und Betreiber des Online-Marktplatzes "Archetyp Market" gewesen, sagte der 31-Jährige. "Das war ein großer Fehler und ich bereue meine Taten zutiefst." Alles habe als kleines Projekt begonnen und eine rasante Entwicklung genommen.

© APA/dpa Der Mann verdiente mit seinem Marktplatz ein Vermögen