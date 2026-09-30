Autofrei in Maria Lankowitz: „Das könnte ich mir länger vorstellen“

Bürgermeister Bernd Mara verzichtete in der Europäischen Mobilitätswoche auf seinen Pkw. Nun zog das Projektteam eine positive Bilanz.

Zwei Tage lang ließ Bernd Mara, Bürgermeister von Maria Lankowitz, sein Auto stehen. Anlässlich der Europäischen Mobilitätswoche stellte er sich einer Challenge der Klima- und Energie-Modellregion (KEM) West und verzichtete auf seinen Pkw. Nun zog er eine positive Bilanz. „Grundsätzlich hat mir das Auto nicht gefehlt. Ich könnte mir durchaus vorstellen, auch länger darauf zu verzichten.“

An den zwei autofreien Tagen war Mara vor allem zu Fuß unterwegs und legte dabei insgesamt 13511 Schritte zurück. Ganz ohne Einschränkungen geht es im Alltag jedoch nicht: „Natürlich müssen die Termine entsprechend geplant werden“, so der Ortschef. Sein Fazit: Innerhalb der näheren Umgebung lassen sich die meisten Wege problemlos ohne Auto zurücklegen. Bei weiter entfernten Zielen außerhalb des Ortskerns bleibt das Auto – gerade im ländlichen Raum – jedoch oft unverzichtbar.

Alternativen zum Auto

Damit hat die Challenge genau das gezeigt, was KEM-Managerin Sabrina Greinix und KLAR!-Managerin Evelyn Starke untermauern wollten: Nicht jeder Weg geht ohne Auto – aber manche eben schon. „Es geht nicht darum, vollständig darauf zu verzichten, sondern bewusst zu schauen, wo im Alltag nachhaltige Alternativen möglich sind“, betonen die beiden. Auch in Zukunft wird es Aktionen zum Thema nachhaltige Mobilität geben. Erst am vergangenen Wochenende organisierte die Klima- und Energiemodellregion in Kooperation mit der Fahrradwerkstatt „MühlenRadl“ eine Radserviceaktion in Köflach.