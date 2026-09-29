Osttiroler Vorlesepatinnen wanderten zu ihrer nächsten Geschichte

Die Vorlesepatinnen des Freiwilligenzentrums Osttirol holten sich im Rahmen einer gemeinsamen Wanderung auf die Bergeralm neue Ideen.

Kürzlich machte sich ein Teil der Vorlesepatinnen des Freiwilligenzentrums Osttirol auf den Weg zur Bergeralm im Kalser Dorfertal. Die Idee für diese gemeinsame Wanderung hatte Irma Pucher, selbst Vorlesepatin. Dieses Mal waren es die Vorlesepatinnen, die an den Stationen des Geschichtenweges zuhörten. An den Hörbäumen lauschten sie spannenden, lustigen und bewegenden Geschichten von Sennern, Bergbauern, Bergführern und Hüttenwirten über das Leben im Tal.

Der Rollenwechsel fiel den Vorlesepatinnen nicht schwer und die eine oder andere nahm eine Geschichte in ihr „Vorlesegepäck“ auf, um sie beim nächsten Mal beim Vorlesen und Erzählen auszupacken – beispielsweise im Wohn- und Pflegeheim, in der Volksschule, in den SelbA-Gruppen oder in der Bücherei. Bei einer Stärkung in der Bergeralm wurden die nächsten Projekte besprochen, unter anderem das Adventhorchen in der Mittelschule Egger-Lienz.