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16-Jährige stürzten in Salzburg 30 Meter mit Traktor ab
Die beiden Jugendlichen gerieten mit dem Traktor in Mühlbach am Hochkönig ins Schlingern. Sie wurden verletzt ins Spital gebracht. Die Unfallursache ist unklar.
Zwei 16-Jährige sind am Sonntag in Mühlbach am Hochkönig (Bezirk St. Johann im Pongau) mit einem Traktor ins Schlingern geraten, von der Straße abgekommen und rund 30 Meter in einen Graben gestürzt. Das teilte die Polizei am Montag mit. Die beiden wurden verletzt ins Krankenhaus nach Schwarzach gebracht. Die Unfallursache war noch Gegenstand von Ermittlungen.