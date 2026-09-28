16-Jährige stürzten in Salzburg 30 Meter mit Traktor ab

Die beiden Jugendlichen gerieten mit dem Traktor in Mühlbach am Hochkönig ins Schlingern. Sie wurden verletzt ins Spital gebracht. Die Unfallursache ist unklar.

© IMAGO/Daniel Scharinger Symbolbild

vor 29 Minuten 28. September 2026 um 11:29 Mühlbach am Hochkönig Einsatzberichte