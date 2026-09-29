Nach 40 Jahren Tätigkeit bei der Kages geht Bernhard Haas nun in Pension. Der ehemalige Betriebsdirektor des LKH II organisierte die Fusion verschiedener Standorte.

Nach fast 40 Jahren bei der steirischen Kages verabschiedet sich Betriebsdirektor des LKH Graz II Bernhard Haas nun in die Pension. Wenn Haas an die Zeit bei der Kages zurückdenkt, hat ihn vor allem der ständige Prozess der Veränderung geprägt: „In diesen 40 Jahren hat sich extrem viel verändert, was die gesamte Spitalslandschaft betrifft. Vor allem aber galt es, neue Verbünde zu schaffen. Das war eine prägende Erfahrung, die ich machen durfte“, so Haas, der selbst die Fusionen verschiedenster Standorte organisiert hat.

Von der technischen Stabstelle zur Krankenhausbetriebsleitung

Seine berufliche Laufbahn begann Haas 1987 in der Technischen Direktion der steirischen Kages, wo er die „Technische Stabstelle“ aufgebaut und geleitet hat. Dort wurde vor allem die Finanzierung unterschiedlicher Projekte überblickt. Außerdem leitete Haas sieben Jahre die Bereichsverwaltung am LKH-Universitätsklinikum Graz. Von 2000 bis 2014 war er Betriebsdirektor der Landesnervenklinik Sigmund Freud Graz und des LPH Schwanberg, später kamen noch zwei weitere Krankenhäuser dazu. Seit 2019 steht er als Betriebsdirektor zudem an der Spitze des LKH Graz II, das zahlreiche Standorte umfasst.

© LKH Graz II Verabschiedung Betriebsdirektor LKH Graz II

Was dem bald pensionierten Betriebsleiter immer ein großes Anliegen war: Die eigene Weiterbildung. Neben seiner Ausbildung zum Diplomierten Krankenhausbetriebswirt absolvierte er Studiengänge wie Hospital Management und Health Care Management an der Wirtschaftsuniversität Wien.

Engagement bei der Feuerwehr seit 1979

Abseits seines Einsatzes im Gesundheitsbereich engagiert sich Haas seit 1979 bei der Freiwilligen Feuerwehr, angefangen bei der FF Lieboch. Nun schaut er auf 26 Jahre bei der Betriebsfeuerwehr des LKH Graz II zurück, wo er seit 2019 Kommandant war. „Es war für mich selbstverständlich, dass ich der Betriebsfeuerwehr beitrete, um nach außen zu signalisieren, dass das vor allem im präventiven Brandschutz etwas ganz Wichtiges ist“, ist Haas überzeugt. Im September dieses Jahres wurde er zum Ehren-Hauptbrandinspektor I ernannt und mit der Medaille für besondere Verdienste in Gold der Betriebsfeuerwehr des LKH Graz II ausgezeichnet.

Mit Ende September verabschiedet sich Haas in den Ruhestand. Von der technischen Stabstelle bis hin zur Leitung der Betriebsdirektion hat er zahlreiche Veränderungen in der Krankenhausgeschichte mitgestaltet. „Ich freue mich, weiterhin aktiv zu sein, aber zeitlich nicht mehr so eingeschränkt, wie im Berufsalltag“, sagt Bernhard Haas. Zeit mit der Familie und das Reisen stehen nun im Vordergrund.