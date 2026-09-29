Am Donnerstag gibt es kostenlose Fahrten auf St. Veiter Wiesn

Die Schausteller am St. Veiter Wiesenmarkt haben sich eine Blaulicht-Aktion überlegt. Wenn das blaue Licht bei einer Attraktion angeht, kann gratis gefahren werden.

Zum 663. St. Veiter Wiesenmarkt lassen sich die Schausteller und Schaustellerinnen in diesem Jahr eine ganz besondere Premiere einfallen. Um etwas Besonderes zu bieten und gleichzeitig das Budget der Besucherinnen und Besucher zu schonen, feiert am Donnerstag, dem 1. Oktober, die erste große Blaulicht-Aktion im Vergnügungspark ihre Premiere. Unter dem Motto „Wenn das blaue Licht angeht, wird das Karussell kostenlos gedreht“, verwandelt sich der Vergnügungspark am Nachmittag in ein Paradies für Groß und Klein sowie alle Action-Liebhaber.

So funktioniert die Aktion: In der Zeit von 15 bis 18 Uhr leuchtet bei den teilnehmenden Fahrgeschäften entweder das markante blaue Licht der Anlage oder ein Blaulicht, wie man es von Einsatzkräften kennt. Dann heißt es für alle Gäste: Augen offenhalten, zum jeweiligen Fahrgeschäft hingehen und in der jeweiligen Blaulicht-Phase ohne zu zahlen einsteigen, denn dann wird für eine Viertelstunde völlig kostenlos gefahren.

Die kostenlose Viertelstunde wechselt von Geschäft zu Geschäft über den gesamten Vergnügungspark hinweg. Alle 40 Fahrgeschäfte am St. Veiter Wiesenmarkt beteiligen sich an der Initiative. Monika Pötscher freut sich: „Wir Schausteller möchten mit dieser Aktion ein Zeichen setzen und den Wiesenmarktbesuchern die Möglichkeit geben, unbeschwerten Fahrspaß zu genießen, ohne das Portemonnaie zu stark zu belasten.“