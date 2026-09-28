Lebensmittel retten: Turnau hat jetzt einen „Fairteiler“

Auf Initiative von SPÖ-Gemeinderätin Martina Sattelhacker wird eine neue Aktion in der Marktgemeinde Turnau durchgeführt. Ab sofort können unter dem Motto „FAIRteilen“ hinter dem Rathaus (Bereich neben dem Hintereingang) überschüssige, aber noch genießbare Lebensmittel hingebracht und/oder kostenlos mitgenommen werden. Dafür stellt die Gemeinde sowohl ein Regal als auch einen Kühlschrank zur Verfügung.

„Das ist eine tolle Idee gegen Lebensmittelverschwendung und gerade in Zeiten der massiven Teuerung mehr als angebracht“, freuen sich Bürgermeister Stefan Hofer, Vizebürgermeister Berthold Strobl und Gemeindekassier Stefan Höfler. Es handelt sich dabei übrigens um den ersten „Fairteiler“ im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag.