Kleiner Igel in großer Not: Feuerwehr musste ausrücken

In Hitzendorf war ein Igel in eine missliche Lage geraten. Die Feuerwehr Steinberg-Rohrbach rückte aus, um den kleinen Kerl zu befreien.

Wie der Igel in das Rohr geraten war, ist nicht bekannt

Ein kleiner Igel sorgte letzte Woche für einen Tierrettungseinsatz der Freiwilligen Feuerwehr Steinberg-Rohrbach. Das Tier war aus unbekannter Ursache im Schlitz eines Belüftungsrohres stecken geblieben.

Eine Hitzendorferin alarmierte die Feuerwehr am Donnerstagvormittag. Den Tierrettern gelang es, den kleinen Insektenfresser vorsichtig und sicher aus seiner misslichen Lage zu befreien. Nach erfolgreicher Rettung konnte der Igel unverletzt wieder in die Freiheit entlassen werden.