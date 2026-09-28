Ex-NEOS-Politiker Loacker ab 1. Oktober im EU-Rechnungshof

Der frühere NEOS-Politiker Gerald Loacker ist am Montag vom Ministerrat der EU final als Mitglied des Europäischen Rechnungshofs für den Zeitraum 1. Oktober 2026 bis 30. September 2032 ernannt worden. Er folgt damit Helga Berger nach. Das Vorschlagsrecht für den Posten kam gemäß Koalitionsabkommen den NEOS zu. Die Nominierung Loackers war in Österreich kritisiert worden und hatte auch für kritische Fragen im Hearing im zuständigen Parlamentsausschuss im Juli gesorgt.

© APA/ROLAND SCHLAGER Loacker war als streitlustiger Parlamentarier bekannt