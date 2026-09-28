Adam Sandler begeistert in Italien beim Basketballspielen im Park

In Mailand beeindruckt Adam Sandler mit einem spontanen Basketballspiel und zeigt sich dabei locker und nahbar unter Einheimischen und Fans.

Der Hollywoodstar Adam Sandler begeistert Italien. Der aus New York stammende Komiker, Schauspieler, Produzent und Drehbuchautor – bekannt für seine Komödien wie „Happy Gilmore“, „Leg dich nicht mit Zohan an“ oder die „Wutprobe“ mit Jack Nicholson – feierte am 9. September seinen 60. Geburtstag.

Bereits seit einigen Tagen wird er immer wieder in den Straßen Mailands gesehen. Bewegt sich dabei, wie immer sehr sportlich-leger gekleidet, durch die italienische Modemetropole und zeigt sich locker und sehr nahbar, gibt bereitwillig Autogramme oder steht seinen Fans geduldig für Selfies zur Verfügung.

Comer See

1 / 3 Adam Sandler gibt Fan ein Autogramm in Mailand. © IMAGO

Der US-Schauspieler besuchte die Mailänder Fashion Week und verbrachte zuvor auch einige ruhige Tage mit seiner Familie am Comer See. Übernachtet hatte er in der berühmten Villa d’Este. Auch am Comer See versteckte sich Sandler aber nicht hinter den Mauern des Fünf-Sterne-Luxushotels, sondern verhielt sich ganz normal: Er genoss Café-Besuche und Shopping-Touren im Stadtzentrum und mischte sich ganz ungezwungen unter Einheimische und Touristen.

Wie „ilgiorno“ berichtet, ließ sich Sandler am Samstag auch zu einem spontanen Basketballspiel mit Jugendlichen im Park „Parco Sempione“ in Mailand überreden. Dort fand am Wochenende die Veranstaltung „Expo per lo Sport“ statt, die Kinder und Familien zu mehr körperlicher Bewegung animieren soll.

Videos vom sportlichen Einsatz Sandlers stießen im Netz auf Begeisterung: „Dieser Mann besitzt ein Vermögen von über 450 Millionen Dollar, ist aber trotz seines Ruhms und Reichtums ganz er selbst geblieben“; „Ein Weltstar mit einzigartiger Bescheidenheit“ und „ein fantastischer Mensch“. Das sind nur einige der Kommentare, die zeigen, wie Sandler das Herz der Italiener erobert hat. Beeindruckend sei, wie sehr dieser Mann trotz seines Weltruhms authentisch geblieben ist. „Alle sollten sich ein Beispiel an ihm nehmen“, schreibt ilgiorno.