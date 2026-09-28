Schwedens Sozialdemokraten: Regierungsbildung gescheitert

Die Chefin der schwedischen Sozialdemokraten, Magdalena Andersson, hat die Sondierungsgespräche ihrer Partei für gescheitert erklärt. Es gebe keine Möglichkeit zur Regierungsbildung, sagte die 59-jährige Politikerin am Montag in einer Pressekonferenz. Sie reagierte damit auf die Ankündigung der Linkspartei, bei der heute anstehenden Wahl des Parlamentspräsidenten für den zum konservativen Lager zählenden Amtsinhaber Andreas Norlén zu stimmen.

© APA/AFP/TT News Agency/Jonas EKSTROMER Andersson sieht keine Möglichkeit zur Regierungsbildung mit Linken