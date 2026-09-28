„Letzte-Hilfe-Kurse“ finden wieder im Bezirk Murtal statt

Was jeder Einzelne für Mitmenschen am Ende ihres Lebens tun kann, erfährt man bei „Letzte-Hilfe-Kursen“. Demnächst wird im Bezirk Murtal wieder zu diesen Kursen geladen.

Das „kleine 1x1 der Sterbebegleitung“ wird im Zuge von Kursen unter dem Titel „Letzte Hilfe“ vermittelt. Im Bezirk Murtal finden aktuell wieder entsprechende Kurse statt. Am 29. September geht es im Sitzungssaal des Gemeindeamts Großlobming los (von 16 bis 20 Uhr).

Weitere Termine: 20. Oktober im Pfarrsaal Judenburg und am 23. Oktober im Haus der Vereine in Knittelfeld (beides von 16 bis 20 Uhr).

Basiswissen und Handgriffe

Letzte-Hilfe-Kurse vermitteln Basiswissen und bieten Orientierung, Teilnehmer lernen auch einfache Handgriffe. Man möchte Grundwissen mitgeben und ermutigen, sich Sterbenden zuzuwenden. „Denn Zuwendung ist das, was wir alle am Ende des Lebens am meisten brauchen“, wie es vonseiten der Organisation heißt. Außerdem: „Sterbebegleitung ist keine Wissenschaft, sondern praktizierte Mitmenschlichkeit, die auch in der Familie und der Nachbarschaft möglich ist.“

Die Kurse sind kostenfrei, Anmeldung ist erforderlich: Tel. 0664-3590606. Details unter www.letztehilfeoesterreich.at.