Bereits mehr als 8.000 Ebola-Infektionen im Kongo

In der Demokratischen Republik Kongo ist die Zahl der bestätigten Ebola-Fälle im Zuge des aktuellen Ausbruchs auf über 8.000 gestiegen. Dies geht aus Regierungsdaten hervor. Dem Lagebericht des staatlichen Gesundheitsinstituts zufolge wurden 8.067 Infektionen und 3.901 Todesfälle registriert. Der durch die Bundibugyo-Virusvariante verursachte Ausbruch ist der größte und tödlichste in der Geschichte des Landes. Er hat damit die Epidemie der Jahre 2018 bis 2020 übertroffen.

© APA/AFP Im Kongo kämpft man weiter gegen das Ebola-Virus

vor 7 Minuten 28. September 2026 um 09:47 Brazzaville