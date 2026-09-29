Köflacherin ist beliebteste Apotheken-Mitarbeiterin der Steiermark

Ilse Gruber von der Schutzengel-Apotheke ist Pharmazeutin aus Leidenschaft. Sie wurde zur beliebtesten Apotheken-Mitarbeiterin gewählt.

Ilse Gruber durfte sich kürzlich über eine besondere Auszeichnung freuen: Die Pharmazeutin aus Köflach wurde zur beliebtesten Apotheken-Mitarbeiterin der Steiermark gewählt. Beim Voting des Magazins „Spirit of Styria“ und der Steirischen Apothekerkammer setzte sie sich mit großem Abstand durch. Insgesamt wurden 17.577 Stimmen abgegeben.

Seit 30 Jahren übt Gruber ihren Beruf mit großer Leidenschaft aus. Schon als Jugendliche hatte sie einen starken Bezug zur Natur, experimentierte mit Cremes und botanischen Zutaten. Dass sie heute so gerne hinter der Tara steht, hat für Gruber auch mit dem Umgang mit Menschen zu tun. Neben der Zusammenarbeit mit ihrem Team in der Apotheke zum heiligen Schutzengel am Köflacher Hauptplatz schätzt sie es besonders, „Menschen, die gebückt in die Apotheke kommen, aufrechter und beschwingter hinausgehen zu sehen“.

Ein Medikament einfach über den Verkaufstisch zu reichen, reicht ihrer Ansicht nach nicht: „Wir müssen nachfragen und versuchen, die ganze Situation zu verstehen. Wer in einer Apotheke arbeitet, sollte in der Lage sein, zu spüren, wenn jemand nicht nur ein Medikament, sondern weitere Unterstützung braucht.“

Wer in einer Apotheke arbeitet, sollte in der Lage sein, zu spüren, wenn jemand nicht nur ein Medikament, sondern weitere Unterstützung braucht. — Ilse Gruber , Pharmazeutin

Dreamteam in der Apotheke

Ihre heutige Chefin lernte die Pharmazeutin bei einem Aromatherapiekurs kennen. Als diese später eine Mitarbeiterin suchte, bewarb sich Gruber. „Wir waren sofort ein Dreamteam.“ Ihre Energie schöpft Gruber aus der Natur, beim Wandern, am Grundlsee, im Burgenland und auf Reisen. Besonders wichtig ist ihr zudem ihre Familie. An Pension denkt die 55-Jährige jedenfalls noch nicht. Solange sie Freude an ihrer Arbeit hat und gebraucht werde, wolle sie weitermachen.

Ihre Auszeichnung rückt die Bedeutung jener Menschen in den Mittelpunkt, die täglich in den steirischen Apotheken arbeiten und damit einen wichtigen Beitrag zur Gesundheitsvorsorge leisten.