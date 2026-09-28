Tanja Leitner übernimmt mit 1. Oktober die Leitung der Kärntner Bildungsdirektion. Sie hat damit den Vorzug gegenüber ihrer Vorgängerin Isabella Penz bekommen.

Die Entscheidung ist gefallen. Kärnten bekommt eine neue Bildungsdirektorin. Die Wahl ist auf Tanja Leitner gefallen, wie Bildungsminister Christoph Wiederkehr (Neos) am Montag bestätigte. Sie übernimmt die Funktion mit 1. Oktober. „Mit Tanja Leitner übernimmt eine erfahrene Führungspersönlichkeit aus dem Kärntner Bildungsbereich die Leitung der Bildungsdirektion. Sie kennt die Bildungslandschaft vor Ort, bringt langjährige Führungserfahrung mit und hat im Auswahlverfahren ein überzeugendes Konzept für die Weiterentwicklung der Bildungsdirektion präsentiert. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und wünsche ihr für diese verantwortungsvolle Aufgabe alles Gute“, sagt Wiederkehr.

Land übermittelte Vorschlag

Insgesamt gab es 18 Bewerbungen. Eine Begutachtungskommission führte Hearings durch und erstellte auf dieser Grundlage ein Gutachten. Das Land Kärnten übermittelte einen Vorschlag mit drei geeigneten Bewerbungen an den Bund. Darunter waren zwei Männer und eine Frau. Auf Grundlage dieses Vorschlags traf Wiederkehr die Entscheidung über die Bestellung.

© Traussnig Penz ist bereits zurück in die Arbeiterkammer gekehrt

Damit wird nach fünf Jahren die bisherige Bildungsdirektorin Isabella Penz abgelöst. „Sie hat die Bildungsdirektion Kärnten in den vergangenen Jahren mit viel persönlichem Einsatz geprägt. Für die gute und verlässliche Zusammenarbeit möchte ich mich herzlich bedanken. Für ihren weiteren Weg wünsche ich ihr alles Gute und viel Erfolg“, sagt Landeshauptmann Daniel Fellner.