Immer mehr Initiativen wollen fremde Menschen gemeinsam an einen Tisch bringen. Warum man sich darauf einlässt und wie sich ein Essen mit Fremden anfühlt.

Treffen sich zwei Musiker, ein Jurist, eine Pädagogin, ein Schulwart und ein Journalist. Was klingt wie der Anfang eines Witzes, ist der Beginn eines Essens unter Fremden. „Was macht ihr eigentlich alle beruflich?“ Wie oft habt ihr diese Frage schon gestellt oder beantwortet? Sie eröffnet auch an diesem Abend das Gespräch. Es folgt die übliche, fast einstudierte Vorstellungsrunde. Wir reden uns warm. Aller Anfang fällt schwer. Der Abend ist ja noch jung.

Etwas abgeschieden im hinteren Bereich des Gasthofs Lendplatzl treffen sich am Freitagabend sechs Fremde. Einer davon bin ich. Ich wollte herausfinden, wie es sich anfühlt, mit fremden Menschen zu essen, und wieso man das tun sollte.

Zufall statt Algorithmus. Bis zu zwölf Menschen, ein Tisch, gutes Essen. Die Runde ist immer anders. Das ist die Idee von 12Meat Social Dining. Events wie dieses organisiert das Team auch in Wien, Salzburg, Bregenz, Zürich und München. 12Meat bezeichnet sich selbst als „Die Offline-Revolution“. Das Ziel: Menschen wieder zusammenbringen im echten Leben.

„Warum seid ihr eigentlich hier?“ Die Frage fällt, noch bevor das Essen serviert wird. Als Stefan den Elefanten im Raum anspricht, fällt von uns allen eine Spannung ab. „Ich wollte einfach mal mit neuen Leuten in Kontakt kommen“, meint Renata. Ähnlich geht es Fabian. Er sei einfach neugierig gewesen, habe das schon länger auf dem Zettel gehabt. Jetzt hat es einfach gepasst, meint er.

Mit der Zeit lockert sich die Stimmung am Tisch. Es fällt uns immer leichter, uns zu unterhalten. Der Zufall hat interessante Menschen zusammengewürfelt. Stefan und Renata sind Musiker, sie haben ihr Hobby zum Beruf gemacht. Fabian ist Jurist. In seiner Freizeit studiert er zum Spaß Computational Social Systems. „Ich werde immer mal was Neues lernen“, meint er. Ansonsten werde es ihm langweilig. Lisa ist im Sozialbereich. Sie heißt nicht wirklich so, aber Lisa will ihren echten Namen nicht in der Zeitung lesen.

Sind wir uns noch nah?

Anders als in meiner Erwartung fühlt sich der Abend nicht zwanghaft oder verkrampft an. Alle scheinen ohne Erwartungen gekommen zu sein. Mit der Zeit wird mir klar: Es geht hier niemandem darum, unbedingt Freunde finden zu müssen. Niemand am Tisch wirkt einsam. Im Mittelpunkt steht die Interaktion mit Mitmenschen als solche. 12Meat will Menschen für einen Abend verbinden – nicht mehr und nicht weniger.

In einer Jugendstudie aus 2023 berichten junge Menschen, dass die Intensität ihrer Freundschaften deutlich abgenommen hat. Gleichzeitig sinkt der Anteil an jungen Menschen, die Freunde und Bekannte für ihr Leben als „sehr wichtig“ einstufen, drastisch – alleine von 2019 bis 2021 von 71 auf 50 Prozent.

Zugegeben: Das Alter der meisten Teilnehmer an diesem Abend im Lendplatzl liegt bei circa 30 – von Jugend weit entfernt. Es geht um einen Zeitgeist. Auf Social Media kursiert gerade das Phänomen Catch-up-Culture. Viele junge Menschen treffen einander nur noch, um sich auf den neuesten Stand zu bringen, aber sie unternehmen weniger, erschaffen weniger gemeinsame Erlebnisse. Beiträge, die das aufzeigen oder kritisieren, teilen User millionenfach. Viele Menschen teilen das Gefühl, dass der Wert und die Intensität ihrer Kontakte abnehmen.

Initiativen wie 12Meat fallen in dieser gesellschaftlichen Grundstimmung auf fruchtbaren Boden. Es ist nicht der einzige Versuch, Menschen zusammenzubringen. Auch Plattformen wie Meetup, auf denen sich Fremde organisieren und gemeinsam alles Mögliche von Sport bis Kultur unternehmen, erfahren in den letzten Jahren Zulauf. Der Markt für Begegnungen wächst.

Ein Abend ohne Erwartungen

Wir hangeln uns langsam, aber sicher von Thema zu Thema, versuchen, das zu finden, was uns verbindet. Immer, wenn das gelingt, hellt sich die Stimmung spürbar auf. Lange dreht sich das Gespräch ums Musikmachen. Alle am Tisch haben das bisher in unterschiedlichem Ausmaß getan. Es geht um Erlebnisse auf Reisen, geteilte Kindheitserfahrungen oder berufliche Herausforderungen. Vor uns auf dem Tisch liegen vorbereitete Karten mit Gesprächsthemen, die an diesem Abend niemand braucht. Gegen Ende merken wir, dass wir einige der Punkte ohnehin angesprochen haben.

Nach 22 Uhr neigt sich das Treffen dem Ende zu. Ob wir das noch einmal machen würden, fragt Fabian in die Runde. „Ja“, meinen die meisten. Einzig Stefan ist sich noch nicht sicher. „Ich muss in mich gehen und mir das in Ruhe überlegen“, sagt er. Wir spazieren noch ein Stück gemeinsam, bevor wir uns verabschieden. Nummern tauscht niemand aus. In einer kleinen Stadt wie Graz sieht man sich sicher.