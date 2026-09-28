Călin Georgescu gewann 2024 dank russischer Einflussnahme die erste Runde der Präsidentschaftswahlen in Rumänien. Nun steht er wegen eines versuchten Staatsstreichs erneut vor Gericht.

2025 gab es wegen des Vorwurfs des Staatsstreichs bereits in erster Instanz einen Prozess gegen Călin Georgescu. Seit diesem Montag wird der Fall nun vor dem Berufungsgericht in Bukarest verhandelt.

Verhängt das Berufungsgericht in Bukarest die Höchststrafe, dann wird Călin Georgescu wahrscheinlich die kommenden 20 Jahre hinter Gittern verbringen. Damit würde eine politische Karriere ihr Ende finden, die 2024 quasi im Nichts begann und beinahe in den rumänischen Präsidentenpalast geführt hätte. Georgescu gewann damals mit einem scharfen Rechts-Außen-Programm vollkommen überraschend die erste Wahlrunde, zwei Tage vor der Stichwahl ließ allerdings das Verfassungsgericht den gesamten Urnengang wegen Unregelmäßigkeiten bei der Wahlkampffinanzierung und mutmaßlich russischer Einflussnahme annullieren.

Auch bei am Montag begonnenen Verfahren geht es um die Wahl im Dezember vor zwei Jahren und auch in diesem Fall wiegen die Vorwürfe schwer. So soll Georgescu zusammen mit dem ehemaligen Fremdenlegionär und Söldnerführer Horațiu Potra nach der Annullierung durch das Höchstgericht gewaltsame Unruhen geplant haben, die die Staatsanwaltschaft als Vorbereitung für einen Staatsstreich wertet. Die Polizei hatte damals unter anderem 21 Männer gestoppt, die sich mit Pistolen, Schlagstöcken und Messern unter die zahlreichen Demonstranten in Bukarest mischen wollten, um Chaos zu stiften.

Mit Schläfer-Accounts zum Sieg

Als Georgescu im Spätherbst 2024 die erste Wahlrunde mit 23 Prozent gewann, hatte ihn niemand auf dem Zettel gehabt. Kaum ein Reporter hatte den damals 62-jährigen Putin-Fan im Wahlkampf begleitet, vielleicht auch, weil der diplomierte Agrarwissenschaftler vor allem in den Sozialen Medien die Werbetrommel für sich rührte. Bilder auf Georgescus Facebook-Account zeigten ihn, wie er Menschen freundlich die Hand schüttelt oder Wähler umarmt. In einem Video nimmt der erklärte Impfgegner ein Bad in einem vereisten Bergsee und verkündet, sein „Glaube an Gott“ und sein starkes Immunsystem würden ihn vor Infektionen schützen.

Den entscheidenden Anschub für den Erfolg dürfte freilich eine erst kurz vor dem Urnengang gestartete Tiktok-Kampagne gebracht haben, die laut rumänischen Geheimdiensterkenntnissen im großen Stil von Russland unterstützt wurde. Dafür wurden nicht nur Werbeanzeigen, bezahlte Influencer und Empfehlungsalgorithmen eingesetzt, sondern auch mehr als 25.000 „Schläfer“-Konten aktiviert.

Seit der nicht nur in Rumänien für Aufsehen sorgenden Präsidentschaftswahl des Jahres 2024 versucht Georgescu immer wieder, in der Politik mitzumischen, zuletzt wollte ihn die rechtspopulistische AUR im vergangenen Mai auf den Premierssessel hieven. Begleitet wird all das aber von immer neuen Anschuldigungen. Erst vor einer Woche wurde Georgescu wegen des Vorwurfs des millionenschweren Betrugs für 24 Stunden festgenommen.