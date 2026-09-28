Schladming: Erst Wirtschaft dann Party beim „Burning-Hen“-Festival

Von Vorträgen und Master-Classes bis hin zu Grillhendl und Action: Beim vierten „Business-Festival fürs Land“ wird am 10. Oktober wieder einiges geboten.

Was haben Techno-DJane und Dorfkind Anna Reusch, Rinderzüchterin Daniela Wintereder und Foodtrend-Forscherin Hanni Rützler gemeinsam? Sie alle werden neben weiteren bekannten Rednern beim vierten „Burning-Hen“-Festival am 10. Oktober in Schladming auf der Bühne stehen.

Dem Publikum wird auch dieses Jahr in der Hohenhaus Tenne ein buntes Programm geboten: Neben Vorträgen zu den Themen Land- und Forstwirtschaft, Handwerk, Tourismus, Business und Dorfkultur wird es dieses Jahr mehr interaktive Angebote und jede Menge Action bei der „neugedachten und professionalisierten Outdoor-Area“ geben. Die Besucherinnen und Besucher dürfen sich außerdem wieder auf eine große After-Show-Party freuen.

Vielfältige Praxistipps

„Inhaltlich haben wir uns verbreitert, heuer kommt die Jagd als neues Thema hinzu. Es wird auch darum gehen, was man aus dem Wald alles rausholen kann. Von Waldurnenbestattung bis hin zu Energiemöglichkeiten und Bike-Trails wird es spannende Einblicke geben“, verrät Festival-Veranstalter Karl Royer. Am Nachmittag stehen Diskussionsrunden mit verschiedenen Expertinnen und Expterten zu aktuellen Themen am Programm. „Uns war wichtig, dass die Besucher dabei Tipps und Tricks erhalten, die sie daheim direkt selbst in der Praxis umsetzen können“, so Royer.

1 / 3 Veranstalter Karl Royer bei seiner Eröffnungsrede letztes Jahr © KLZ / Veronika Höflehner

Ein Highlight kann Royer heuer nicht herauspicken, „unser Programm ist sehr, sehr inhaltsstark." Als großes Ziel habe man sich gesetzt, die Themen aus vielen unterschiedlichen Perspektiven zu beleuchten. Der Fokus liegt dieses Jahr auf dem Thema Fleisch und Schweinemast, Experten aus der Branche – darunter Franz Habel von „Vulcano Schinken“ – werden ihr Praxiswissen mit dem Publikum teilen.

Party mit „Oimara“

Selbst Hand anlegen dürfen die Festivalgäste ab 12 Uhr in der Outdoor-Area im Planai-Stadion. Bei der Master-Class „Halb so wild: Zerwirken leicht gemacht“ lernen die Teilnehmenden worauf es beim Zerlegen von Wild ankommt, bei „Sicherheit geht Forst“ steht Erste Hilfe am Programm und bei „Was liegt, das pickt“ wird live eine Bar gemauert. Unterschiedliche Stationen – darunter Trettraktor-Downhill, Armbruststand oder Erzherzog-Johann-Steig – sorgen zudem für Action und Abwechslung.

1 / 4 In der Outdoor-Arena wird den Gästen ein buntes Programm geboten ... © Lesteve - Stefan Simonovic

Für das leibliche Wohl ist mit den namensgebenden Grillhendln sowie Leberkässemmeln und vegetarischen und veganen Schmankerln ebenfalls gesorgt. Nach dem Festival ist dann bekanntlich vor der Party beim „Burning-Hen“: Am Abend soll die „fetteste After-Show-Party steigen, die ein Business-Festival je gesehen hat“, verspricht der Veranstalter. Auf der Bühne wird heuer unter anderem der bayrische Songwriter „Oimara“, bekannt durch seinen Song „Wackelkontakt“, stehen.

Fast ausverkauft

Die Ultimate-Tickets sind dieses Jahr bereits ausverkauft. Und auch was die restlichen Tickets angeht, heißt es schnell sein: „Erfahrungsgemäß werden sie bald weg sein“, so Royer. Infos zum Programm und Festivaltickets gibt es online unter www.hektar.com/burning-hen.