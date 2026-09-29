Hermagorer Volksschulkinder wurden zu Lebensrettern

Pflaster kleben, Wunden versorgen und Verbände anlegen: Die Kinder der Volksschule Hermagor übten sich in Erster Hilfe. Das Rote Kreuz unterstützte die Schüler.

Im Rahmen eines Projekttages im Rahmen der Jugendrotkreuz-Aktion „Herzenssache“ übten die Kinder der Volksschule (VS) Hermagor unter Anleitung des Roten Kreuzes Hermagor Sofortmaßnahmen in Erster Hilfe, klebten Pflaster, versorgten Wunden und versuchten sich im Anlegen fachgerechter Verbände. „Für Kinder soll die Anwendung lebensrettender Maßnahmen zur Selbstverständlichkeit werden“, wünscht sich VS-Lehrerin Hildegard Allmaier, die mit Anton Ebner, Chiara Telesklav und Ingrid Hubmann diese Aktion leitet. Volksschulkinder von sechs Jahren aufwärts lernen so, im Ernstfall stark zu sein und Zivilcourage zu beweisen. VS-Direktorin Lydia Gasser: „Die Kinder lernen, wie man im Notfall über die Notrufnummern die Rettungskette in Gang setzen kann, welche Auskünfte dazu notwendig sind, wie man betroffene Personen in eine stabile Seitenlage bringt und die Herzdruckmassage macht.“

Die Erfolge dieser Schulungen sind umgehend erkennbar, die Kinder zeigen sich in der Anwendung der Ersten Hilfe sehr sicher und selbstbewusst und zeigen keine Scheu, ihr erlerntes Wissen anzuwenden. Damit das auch so bleibt, sieht der Stundenplan jedes Schuljahr mehrere Wiederholungs- und Übungsstunden vor. Dieser Projekttag in Hermagor wurde durch die Bezirksstelle des Roten Kreuzes (Daniela Jank) und der Rettungshundebrigade Ortsstelle Hermagor (Christiane Zankl-Regittnig) wesentlich unterstützt. Kärntenweit werden im Rahmen dieses Projektes 14.000 Volksschulkinder zu jungen Lebensrettern ausgebildet.