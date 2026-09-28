Neue Vorsitzende setzt sich in Oberkärnten für Chancengleichheit ein

Christina Rauter ist neue ÖGB-Regionalfrauenvorsitzende für Spittal. Sie möchte die Leistungen von Frauen vermehrt in den Fokus rücken.

Die ÖGB (Österreichischer Gewerkschaftsbund)-Frauen der Region Spittal/Drau haben Christina Rauter zur neuen Regionalfrauenvorsitzenden gewählt. In ihrer Funktion wird sie sich künftig mit Nachdruck für die Interessen der Arbeitnehmerinnen in der Region einsetzen und sich für mehr Chancengleichheit und Gleichstellung am Arbeitsmarkt starkmachen. Die neue ÖGB-Regionalfrauenvorsitzende verfügt über eine breit gefächerte Ausbildung und umfassende berufliche Erfahrung. Nach der Matura an der HTL Villach für Innenraumgestaltung und Holztechnik absolvierte sie ein Studium der Psychologie und Pädagogik. Heute ist sie Klinische- und Gesundheitspsychologin, Sozial- und Integrationspädagogin sowie Psychologin für Psychologische Symbolarbeit und bei Autark beschäftigt.

Als alleinerziehende Mutter eines siebenjährigen Sohnes kennt Rauter die Herausforderungen, mit denen viele Frauen im Berufsleben konfrontiert sind, aus eigener Erfahrung. Diese Erfahrungen möchte sie nun verstärkt in ihre gewerkschaftliche Arbeit einbringen.

Chancengleichheit ist das Ziel

„Gerade im ländlicheren Raum gibt es nach wie vor Aufholbedarf, was die Gleichstellung von Frauen mit Männern betrifft“, betont Rauter. „Mir ist es wichtig, mich dafür einzusetzen, dass der Stellenwert von Frauen in unserer Region weiter gestärkt wird und sie die gleichen Chancen am Arbeitsmarkt vorfinden.“ Für ihre neue Aufgabe bringt Rauter bereits viel gewerkschaftliche Erfahrung mit. Seit sieben Jahren engagiert sie sich im Betriebsrat von Autark und setzt sich dort aktiv für die Anliegen ihrer Kolleginnen und Kollegen ein. Darüber hinaus absolvierte sie die Gewerkschaftsschule und vertiefte damit ihr Wissen über Arbeitnehmerrechte und Interessenvertretung.