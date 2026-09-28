Mit dem Konzept „Essbarer Tiergarten“ konnte der südoststeirische Schokoladenproduzent den Award in der Kategorie „Bestes Bio-Restaurant“ holen.

Kürzlich wurden im Rahmen der „EU Organic Awards“ die herausragendsten Projekte und Akteure des europäischen Bio-Sektors ausgezeichnet. Die Preisverleihung findet jährlich am EU-Bio-Tag statt und würdigt innovative Leistungen entlang der gesamten ökologischen Wertschöpfungskette. Mit Zotter Schokolade wurde damit heuer auch die Südoststeiermark auf die große Bühne geholt.

In der Kategorie „Bestes Bio-Restaurant / Beste Bio-Gemeinschaftsverpflegung“ gewann Zotter mit dem Konzept „Essbarer Tiergarten“. Man konnte mit dem umfangreichen Gastrobereich in der Schoko-Erlebniswelt, der Mitarbeiterkantine und der Produktlinie „Delikatessen aus dem Essbaren Tiergarten“ die Kommission überzeugen.

© Julia Suppan Schmankerl aus dem „Essbaren Tiergarten“

Große Anerkennung

„Wir freuen uns wahnsinnig über diese Anerkennung für unseren Essbaren Tiergarten und die Gastronomie. Es ist inspirierend zu sehen, wie viele tolle Ideen es in der Bio-Szene gibt. Hier liegt die Zukunft unserer Landwirtschaft“, beschreibt Julia Zotter ihre Eindrücke direkt von der Verleihung.