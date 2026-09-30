Für die meisten bewegt sich die Studienzeit in ihren 20ern. Franz Dorner und Jörg Hofreiter sind die Ausnahme von der Regel. Zwischen ihnen liegen 70 Jahre.

Studieren ist keine Frage des Alters. Dafür sind Franz Dorner und Jörg Hofreiter der lebende Beweis. Zwischen ihnen liegen 70 Jahre und doch sind sie als Studierende gleichwertig. Hofreiter ist mit 85 Jahren der älteste Student der Uni Graz, Dorner mit 15 Jahren einer der jüngsten.

Was die beiden verbindet: Sie passen beide nicht in die Norm, stechen zwischen dem Gros der Studierenden in ihren Zwanzigern an der Universität hervor. Eine Frage, die sich im Gespräch mit den beiden unweigerlich stellt: Was bewegt einen so früh oder spät zu einem Studium?

Alles für den großen Traum

Dorner hat darauf eine klare Antwort, weiß genau was er will: Sein großer Traum später einmal an einem der Trading-Desks in New York oder London zu sitzen. Ein Traum, für den er bereit ist alles zu geben. Die Idee dazu bereits mit 15 Jahren ein Economics-Studium zu beginnen, kam von seinem Klassenvorstand.

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Seine Eltern machten sich zunächst Sorgen, ob er sich mit dem Studium neben der Schule nicht übernimmt. Aber Dorner setzte sich durch, startet mit dem Wintersemester in seine Unikarriere, wird am Montag und Mittwoch jeweils zwei Stunden lang im Hörsaal sitzen. Die Sorge, seine Jugend zu verpassen, hat er nicht. „Das ist alles eine Frage der Einteilung", sagt er. Für das Fitnessstudio, für seine Freunde, für all das wird genug Zeit bleiben, ist er sich sicher.

Mir geht es um ein lebenslanges Lernen, nicht zur Selbstoptimierung, um besser als andere zu sein, sondern zur Selbstkultivierung, um sich selbst zu verbessern — Jörg Hofreiter , Student

Mit dem Schritt an die Uni ist er seinen Mitschülerinnen und Mitschülern einiges voraus. Nicht nur jetzt, sondern auch nach der Schule. Denn wenn viele von ihnen mit 19 erst in ihr Studium starten werden, plant er sein erstes Studium dann bereits abgeschlossen zu haben.

Mit 22 bereits Doktor des Rechts

Hofreiter kann das gut verstehen. Mit 22 trug er mit Stolz seinen Doktortitel in Jus, als damals jüngster, wie er erzählt, nur um an Dorner gerichtet anzufügen: „Du wirst mich einmal einholen, du wirst früher fertig sein.“ Mit seinem Doktortitel endete aber keinesfalls seine Universitätskarriere. „Mit 22 war ich jüngster Doktor, mit 33 Magister der Wirtschaftspädagogik, mit 77 Bachelor der Slawistik und mit 88 hoffentlich Master der Südosteuropastudien", erzählt er.

Bei all seinen Studien ging es ihm aber nie nur um die Titel, das hat sich bis heute nicht geändert. Um seinen Antrieb fürs Studium zu beschreiben greift er auf keinen Geringeren als Konfuzius zurück. „Mir geht es um ein lebenslanges Lernen, nicht zur Selbstoptimierung, um besser als andere zu sein, sondern zur Selbstkultivierung, um sich selbst zu verbessern", sagt er.

Alter spielt an der Universität keine Rolle

Auch wenn sie 70 Jahre trennen. An der Universität spielt ihr Alter keine Rolle. Sie sind Studierende wie alle anderen, werden von den Professorinnen und Professoren auch genauso behandelt. „Da unterzieht man sich schon den Regeln, da gibt es keinen Altersbonus", sagt Hofreiter lachend. Auch wenn alle seine Professoren deutlich jünger sind als er.

Man stellt sich natürlich schon die Frage, ob man so ernstgenommen wird wie andere, aber ich hoffe das wird kein Problem sein — Franz Dorner , Student

Hofreiter kennt aber auch selbst die Perspektive des Lehrenden. Denn am Balkan unterrichtet er nach wie vor selbst Studierende. „Es ist natürlich manchmal ungewohnt, aber heute unterrichtet man eher auf Augenhöhe, das schätzen die Studierenden auch sehr", sagt er.

Von der Handbibliothek zum Mausklick

Aber nicht nur die Lehre hat sich verändert, seit er in den 60ern sein erstes Studium begonnen hat. Auch die Welt rundherum ist nicht stehengeblieben, erfordert Anpassungsfähigkeit. Während man damals noch händisch die Bibliothek durchsuchen musste, geht das heute mit wenigen Klicks digital. Auch die KI lässt die Universitäten nicht kalt, fordert neue Lösungen.

Für Hofreiter wird das neue Semester eines von vielen. Für Dorner sein erstes. Ganz ohne Sorgen startet er daher nicht in sein Studium. „Man stellt sich natürlich schon die Frage, ob man so ernstgenommen wird wie andere, aber ich hoffe das wird kein Problem sein", sagt er. Eine Sorge, die Hofreiter ihm sofort zu nehmen versucht. „Du wirst ernstgenommen Franz“, sagt er mit tiefster Überzeugung in der Stimme.