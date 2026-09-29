Installateure informierten sich bei Stammtisch in Söding-St. Johann

Beim Businessfrühstück der Sanitär-, Heizungs- und Lüftungstechniker informierten sich Branchenvertreter aus dem Bezirk Voitsberg über aktuelle Entwicklungen.

Zum Businessfrühstück der Sanitär-, Heizungs- und Lüftungstechniker des Bezirks Voitsberg trafen sich kürzlich Branchenvertreter im Café Dany in Söding-St. Johann. Im Mittelpunkt standen aktuelle Entwicklungen und Neuerungen aus dem Installateurgewerbe.

Bezirksmeister Matthias Zach informierte über aktuelle Themen aus dem Bezirk. Fachgruppengeschäftsführer Johannes Weiß gab zudem Einblicke in Neuigkeiten aus der steirischen Landesinnung.

Fachvorträge

Für fachliche Impulse sorgten Vertreter der Unternehmen Rehau und Vaillant. Dabei ging es unter anderem um Neuerungen bei Verbund- und Badezimmerabdichtungen sowie um aktuelle Meldepflichten und technische Entwicklungen im Bereich der Wärmepumpen.

Neben den fachlichen Informationen nutzten die Unternehmerinnen und Unternehmer die Gelegenheit zum persönlichen Austausch und zum Netzwerken.