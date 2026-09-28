Zivilschutz-Probealarm: Warum Sirenen und Handys am Samstag losheulen

Österreichweit werden am 3. Oktober ab 12 Uhr wieder Tausende Warneinrichtungen getestet. Was die unterschiedlichen Signale bedeuten.

Minutenlang heulende Sirenen und aufjaulende Smartphones: In Österreich steht wieder ein bundesweiter Zivilschutz-Probealarm an. Dabei wird getestet, ob die technischen Einrichtungen des Warn- und Alarmsystems einwandfrei funktionieren. Außerdem soll die Bevölkerung mit den Signalen und ihrer Bedeutung vertraut gemacht werden, damit sie diese im Ernstfall richtig deuten.

Der Probealarm findet traditionellerweise am ersten Samstag im Oktober statt – heuer also am kommenden Samstag, den 3. Oktober. Zwischen 12 Uhr mittags und 12.45 Uhr werden die Feuerwehrsirenen an rund 8300 Standorten in ganz Österreich aktiviert. Dafür sind die Bundeswarnzentrale im Lagezentrum des Innenministeriums, die Landeswarnzentralen der Bundesländer oder die Bezirkswarnanstalten zuständig.

Das bedeuten die Sirenensignale

Beim Probealarm werden die österreichweit bekannten Sirenensignale getestet. Neben der eigentlichen Sirenenprobe werden die Signale Warnung (drei Minuten gleichbleibender Dauerton), Alarm (eine Minute auf- und abschwellender Heulton) und Entwarnung (eine Minute gleichbleibender Dauerton) ausgelöst.

AT-Alert wird getestet

Neben den Sirenen wird am Samstag um 12 Uhr auch der AT-Alert für Mobilgeräte ausgelöst. Die Behörden schicken dabei bundesweite oder regionale Warnungen über die Mobilfunkanbieter aus. Handys läuten, vibrieren und zeigen eine Textmeldung an. Die Warnungen werden etwa im Falle von Extremwetterereignissen oder Naturkatastrophen wie Waldbränden oder Überschwemmungen ausgegeben.

© APA / Max Slovencik So sieht eine Probemeldung des AT-Alerts aus

Neue Zivilschutz-App

Den Bürgern steht zudem nun auch die Zivilschutz-App „ZIVA“ des Zivilschutzverbandes zur Verfügung. „Warnen allein reicht nicht – die Menschen müssen auch wissen, was zu tun ist. Ein funktionierendes Warnsystem ist ein wesentlicher Bestandteil des Zivilschutzes“, sagte Andreas Hanger, Präsident des Österreichischen Zivilschutzverbandes, in einer Aussendung. Entscheidend sei, dass aus einer Warnung auch richtiges Handeln folge.

„Genau hier setzt ZIVA an: Die App verbindet aktuelle Informationen, persönliche Vorsorge und Warnungen. Sie begleitet die Menschen damit auch über den eigentlichen Alarm hinaus.“ ZIVA verbindet Gefahreninformation, individuelle Vorsorgeempfehlungen und Echtzeit-Warnungen auf einer Plattform. „Vorsorge soll nicht erst dann beginnen, wenn eine Sirene ertönt“, so Hanger.