Preisschock beim Heizen: „Derzeit ist gar nichts mehr günstig“

Massive Preissteigerung beim Heizöl macht tausenden Kärntner Haushalten zu schaffen. Auf bessere Preise zu warten, ist, laut Experten, keine gute Strategie.

Gute Nerven und eine große Brieftasche brauchen alle Kärntnerinnen und Kärntner, die jetzt Heizöl für den kommenden Winter kaufen müssen. Wie die Experten der Arbeiterkammer Kärnten ausgerechnet haben, gibt es gegenüber dem Vorjahr Preissteigerungen von 80 Prozent. Wer rund 3000 Liter Heizöl bestellt, muss mit einem Preis von 5700 Euro rechnen. Im September 2025 waren es noch rund 2500 Euro weniger.

„Die Situation ist sehr angespannt und die marktgebundenen Preise sind massiv gestiegen. Einige Kunden sind an der Grenze der Leistbarkeit, weil auch viele andere Dinge teurer geworden sind“, sagt Stefan Heritzer, Obmann des Fachverbands des Energiehandels in der Wirtschaftskammer Kärnten. Entsprechend emotional seien manche Bestellgespräche. Der Experte betont: „Noch länger mit dem Heizölkauf zu warten, hat keinen Sinn.“ Denn mit sinkenden Preisen sei aufgrund der starken Nachfrage in den nächsten Wochen nicht zu rechnen.

Stamm- vor Neukunden

Vielmehr besteht die Gefahr, dass es zu Lieferproblemen kommt, weil aufgrund der hohen Anzahl von Bestellungen zu wenige Lkw für die Auslieferung zur Verfügung stehen. Er rät davon ab, den gewohnten Händler in der Hoffnung auf Ersparnis zu wechseln. Denn große Preisvorteile gebe es nicht, aber es bestehe die Gefahr als Neukunde bei der Bestellung gegenüber Stammkunden nach hinten gereiht zu werden. Auf die Frage, ob andere Heizsysteme billiger als Öl sind, sagt er: „Auch bei Pellets gab es große Preissprünge. Derzeit ist gar nichts mehr günstig, außer man heizt mit Holz aus dem eigenen Wald.“

© Heritzer Stefan Heritzer, Obmann Energiehandel in der Wirtschaftskammer Kärnten

Ob man die Heizöl-Bestellung auf zwei Tranchen, wie es manche machen, aufteilt, müsse jeder einzelne für sich abwägen. „Wir haben alle keine Glaskugel, aber natürlich kann man Glück haben und im Frühjahr zu einem besseren Preis kaufen“, sagt Heritzer. Manche müssen die Bestellung splitten, weil sie das Geld für eine große Bestellung schlichtweg nicht haben. „Immerhin machen allein die Preissteigerungen bei vielen ein ganzes Netto-Monatsgehalt aus“, sagt Jürgen Kopeinig, Wirtschaftsexperte der Arbeiterkammer. Er plädiert für eine Heizölbremse analog zur Spritpreisbremse. „Eine Heizölbremse wäre sogar sozial treffsicherer als eine Spritpreisbremse. Denn die meisten vermögenden Haushalte sind in den vergangenen Jahren aus den fossilen Brennstoffen ausgestiegen, während das die einkommensschwächeren nicht geschafft haben“, argumentiert Kopeinig. Zuletzt wurde österreichweit sogar ein Anstieg bei der Anzahl von Heizölkesseln verzeichnet, weil sich manche Hausbesitzer den Umstieg auf ein neues Heizsystem nicht leisten können. In Kärnten heizen 45.000 Haushalte mit Öl.

Forderung nach Heizölpreisbremse

Bisher gibt es von der Bundesregierung jedoch wenig positive Reaktionen auf die Forderung nach einer Heizölbremse, die auch Arbeiterkammern in anderen Bundesländern erhoben haben. Unabhängig davon plädiert der AK-Experte für mehr Transparenz bei der Heizölpreisgestaltung, eine strengere Preisaufsicht sowie eine Verpflichtung, dass sinkende Preise unmittelbar an die Kunden weitergegeben werden.