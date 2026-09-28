200 Gäste feierten den 25. Geburtstag im Jugendhaus Weiz
25 Jahre Jugendhaus Weiz: Dieses Jubiläum wurde am Wochenende gefeiert. Da gab es auch ein Pub-Quiz, zudem wurde eine Zeitkapsel vergraben.
Das Jugendhaus Weiz ist erwachsen – was aber nicht heißt, dass es dort nicht jung und bunt zugeht. Am vergangenen Wochenende wurde das Jubiläum „25 Jahre Jugendhaus Weiz“ gefeiert. Insgesamt waren rund 200 Gäste aller Generationen mit von der Partie.
Viele frühere Jugendliche, Wegbegleiter und interessierte Gäste kamen zum Plaudern, zum Anschauen von Fotos, zum Spielen und Schwelgen in Erinnerungen.
Gemeinsam vergruben die Jugendlichen, der Jugendreferent Simon Niederhold, Bürgermeisterin Bettina Bauernhofer und Vize Monika Langs eine Zeitkapsel. Darin enthalten sind etwa Zitate der Stammgäste, Fotos und aktuelle Jugendwörter. Der frühere Bürgermeister Erwin Eggenreich war ebenfalls anwesend. Er war einst selbst Jugendreferent und einer der Mitinitiatoren der Einrichtung. Er erklärte, wie wichtig das Haus für die Stadtgemeinde Weiz ist.
Unterhaltung gab es unter anderem beim Pub-Quiz. Es mussten da Fragen zu Jugendwörtern und Musikhits der letzten Jahrzehnte sowie spannende Fakten aus der Geschichte des Jugendhauses beantwortet werden.
Jugendhaus Weiz
Im Juni 2001 wurde das Jugendhaus unter dem Namen „Area52“ eröffnet in der Franz-Pichler-Straße 17 in Weiz. 2018 fand eine Renovierung der Räumlichkeiten statt. Insgesamt steht den Jugendlichen rund 600 Quadratmeter Innenfläche und ein 1500 Quadratmeter großer Garten zur Verfügung.
Jeden Dienstag und Mittwoch findet der „Kiddies Day“ für Neun- bis Zwölfjährige statt. Von Donnerstag bis Samstag steht den 12- bis 21-Jährigen die Tür offen. Einmal pro Monat wird zusammen gekocht. Es gibt regelmäßige Hausversammlungen und Turniere. Es werden Workshops zu verschiedenen Themen angeboten. Es werden auch Filme angeschaut oder Ausflüge unternommen.
Finanziert wird das Jugendhaus hauptsächlich von der Stadt Weiz, es gibt seitens des Landes Steiermark einen Personalkostenzuschuss.
Nähere Infos: www.weiz.at/jugendhaus