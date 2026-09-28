200 Gäste feierten den 25. Geburtstag im Jugendhaus Weiz

25 Jahre Jugendhaus Weiz: Dieses Jubiläum wurde am Wochenende gefeiert. Da gab es auch ein Pub-Quiz, zudem wurde eine Zeitkapsel vergraben.

Das Jugendhaus Weiz ist erwachsen – was aber nicht heißt, dass es dort nicht jung und bunt zugeht. Am vergangenen Wochenende wurde das Jubiläum „25 Jahre Jugendhaus Weiz“ gefeiert. Insgesamt waren rund 200 Gäste aller Generationen mit von der Partie.

Viele frühere Jugendliche, Wegbegleiter und interessierte Gäste kamen zum Plaudern, zum Anschauen von Fotos, zum Spielen und Schwelgen in Erinnerungen.

1 / 8 Zu Gast im Jugendhaus Weiz: Der einstige Bürgermeister Erwin Eggenreich, Simon Niederhold (Jugendreferent), Bürgermeisterin Bettina Bauernhofer und Vize Monika Langs. Sie vergruben eine Zeitkapsel. © Jugendhaus Weiz

Gemeinsam vergruben die Jugendlichen, der Jugendreferent Simon Niederhold, Bürgermeisterin Bettina Bauernhofer und Vize Monika Langs eine Zeitkapsel. Darin enthalten sind etwa Zitate der Stammgäste, Fotos und aktuelle Jugendwörter. Der frühere Bürgermeister Erwin Eggenreich war ebenfalls anwesend. Er war einst selbst Jugendreferent und einer der Mitinitiatoren der Einrichtung. Er erklärte, wie wichtig das Haus für die Stadtgemeinde Weiz ist.

© KLZ / Nicole Stranzl Julia Bloder und Bastian Heider arbeiten im Jugendhaus Weiz

Unterhaltung gab es unter anderem beim Pub-Quiz. Es mussten da Fragen zu Jugendwörtern und Musikhits der letzten Jahrzehnte sowie spannende Fakten aus der Geschichte des Jugendhauses beantwortet werden.

1 / 15 Einmal pro Monat wird im Jugendhaus Weiz gemeinsam gekocht. © KLZ / Nicole Stranzl