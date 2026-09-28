Obdacher Straße: Neue Ausfahrt für ein Unternehmen

Auf der Obdacher Straße (B78) starten heute, 28. September, die Bauarbeiten für eine neue Verkehrsanbindung kurz vor der Landesgrenze zur Steiermark.

Heute, 28. September, starten auf der Obdacher Straße (B78) Bauarbeiten im Bereich kurz vor der Landesgrenze zur Steiermark. Auf einer Länge von rund 200 Metern wird die Fahrbahn dort für eine neue Verkehrsanbindung adaptiert.

Hintergrund ist die geplante Erschließung eines neuen Industriestandorts unter anderem für die Firma Perwolf Gülletechnik GmbH, die seit mehr als 15 Jahren in Obdach besteht, durch die Marktgemeinde Reichenfels.

© Land Kärnten

Um eine sichere Ein- und Ausfahrt zu gewährleisten, wird deshalb ein eigener Linksabbiegestreifen errichtet. Insgesamt werden dafür 235.000 Euro investiert. Zwei Drittel der Kosten tragen Reichenfels, ein Drittel das Straßenbaureferat des Landes Kärnten.

„Wo neue Betriebsstandorte entstehen, muss auch die Verkehrsinfrastruktur entsprechend mitentwickelt werden. Mit dem neuen Linksabbiegestreifen schaffen wir eine sichere Anbindung an die B78 und sorgen gleichzeitig dafür, dass der Verkehrsfluss auf dieser wichtigen Verbindung möglichst wenig beeinträchtigt wird“, betont Straßenbaureferent und Landeshauptmannstellvertreter Martin Gruber (ÖVP).

© Markus Traussnig Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP)

Die neue Verkehrsanbindung an das Landesstraßennetz wird rund 200 Meter vor der Landesgrenze zur Steiermark entstehen. Im Zuge der Arbeiten wird ein Damm aufgeschüttet und die bestehende Straße um einen Anbaustreifen erweitert. Anschließend werden die erforderlichen Trag- und Asphaltschichten aufgetragen und abschließend das Schotterbankett hergestellt.

„Für Reichenfels ist es besonders wichtig, gute Rahmenbedingungen für unsere Betriebe und für die weitere Entwicklung der Gemeinde zu schaffen. Die neue Verkehrsanbindung ist dafür ein wichtiger Schritt. Mit der neuen Anbindung an die B78 schaffen wir eine sichere und zeitgemäße Verkehrslösung und stärken damit gleichzeitig die Infrastruktur vor Ort. Es freut mich, dass dieses Projekt nun gemeinsam mit dem Land umgesetzt wird“, so der Reichenfelser Bürgermeister Manfred Führer (ÖVP).

© KK Bürgermeister Manfred Führer

Die Baumaßnahmen werden unter Aufrechterhaltung des Verkehrs durchgeführt. Im betroffenen Bereich kommt es auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Reichenfels zu einer halbseitigen Sperrung sowie zu einer Geschwindigkeitsbeschränkung. Der Fahrstreifen in Richtung Norden beziehungsweise zur Steiermark bleibt von den Arbeiten unberührt. Die Fertigstellung der gesamten Maßnahme ist für Mitte November vorgesehen.

„Die B78 ist eine wichtige Verkehrsachse für das Lavanttal und die Verbindung in die Steiermark. Deshalb ist es wichtig, neue Zufahrten so zu gestalten, dass sie den Anforderungen der Verkehrssicherheit entsprechen und einen möglichst reibungslosen Verkehrsablauf gewährleisten“, so Gruber abschließend.