76-Jährige prallte in Osttirol mit dem Auto gegen eine Betonsäule

Bei einem Unfall in Osttirol wurde eine 76-jährige Frau verletzt. Die Niederländerin war auf die Gegenfahrbahn geraten und prallte gegen eine Säule.

Die Frau wurde von den Rettungskräften erstversorgt und anschließend ins Krankenhaus geflogen (Symbolfoto)

Am Sonntagnachmittag kurz vor 16 Uhr fuhr eine 76-jährige Niederländerin mit einem Auto auf der Defereggenstraße in Fahrtrichtung Hopfgarten in Defereggen. In der Erlachgalerie verlor die Frau aus unbekannter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug und geriet über die Gegenfahrbahn auf die linke Seite.

Dort prallte sie mit dem Wagen gegen eine Betonsäule. Die Frau musste von der Freiwilligen Feuerwehr Hopfgarten im Defereggen aus dem Fahrzeug geborgen werden. Anschließend wurde die Frau von Rettungskräften erstversorgt und mit Verletzungen unbestimmten Grades mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen.

Neben der Polizei waren ein Rettungsfahrzeug, ein Notarztfahrzeug, der Rettungshubschrauber, die FF Hopfgarten im Defereggen sowie ein Abschleppunternehmen im Einsatz.