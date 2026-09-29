Seit einem Jahr gibt es einen Siegerentwurf ohne Finanzierung. Jetzt steht eine Einigung mit dem Land Steiermark. Die neue Schule soll in leicht abgeänderter Form kommen.

So soll die neue Volksschule in Hart bei Graz aussehen. An diesem Modell hat sich optisch seit letztem Jahr nichts verändert. Die Änderung betriff einen nicht abgebildeten Teil des Gebäudes

16 Klassen, eine neue Bibliothek und eine Sporthalle – das war der Plan für die neue Schule in Hart. Ende letzten Jahres stellten ARGE und Bürgerliste gemeinsam stolz den Siegerentwurf des Architekturbüros POS aus Wien vor. 28,5 Millionen Euro sollte das Ganze kosten. Derzeit feilsche er noch mit dem Land um den einen oder anderen Euro, kommentierte Bürgermeister Franz Tonner (ÖVP) damals.

Am Ende dauerten die Verhandlungen länger als geplant. Der Haken: Der Architekturwettbewerb wurde ausgelobt, bevor die Finanzierung endgültig geklärt war. Zwar hat das Land grundsätzlich die Mitfinanzierung zugesagt, konkrete Summen blieben aber bis zuletzt offen. Auch die Anzahl der Klassen stand trotz vorliegendem Entwurf nicht final fest.

Modifizierte Terrassen

Hart erlebt Zuzug. Dass der Bedarf an Klassenräumen künftig steigen könnte, ist absehbar. Dennoch will man nicht, wie ursprünglich geplant, 16 Klassen bauen. Stattdessen sollen 14 Klassen kommen. Ein Innenhof soll so konstruiert werden, dass er von den Kindern als Freifläche genutzt und später gegebenenfalls überdacht werden kann. „Vorbild dafür ist eine Schule in Wien. Auf diese Weise können wir die Schule dem Bedarf anpassen“, erklärt ÖVP-Gemeinderat und Wirtschaftsreferent Matthias Pirstinger.

Dadurch will man 2,5 Millionen Euro sparen. „Wir konnten die Kosten auf 26 Millionen reduzieren. Baustart wird, wie ursprünglich angedacht, 2028 sein“, sagt Bürgermeister Tonner. Schon Ende 2029 soll der Einzug stattfinden, wenn alles wie geplant läuft.