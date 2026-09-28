Lieserschlucht erneut für zwei Monate vollständig gesperrt

Von 1. Oktober bis 30. November ist die Lieserschlucht zwischen Spittal und Seeboden für den Verkehr gesperrt. Unter anderem wird der Radweg weitergebaut.

Die Lieserschlucht zwischen Spittal und Seeboden wird ab dem 1. Oktober erneut für zwei Monate vollständig für den Verkehr gesperrt. Grund dafür sind die Bauarbeiten am neuen überregionalen Radweg R9. Geplant ist in dieser Zeit der Bau weiterer Kragplatten auf einer Länge von rund 200 Metern. Wie gewohnt erfolgt die Umleitung in dieser Zeit über die L10 Trebesinger Straße (Fratres).

Die Vollsperre ist notwendig, weil die Kragplatten, auf denen der neue Radweg verläuft, aus Platzgründen nicht bei laufendem Verkehr errichtet werden können. „Mit dem Lückenschluss schaffen wir eine sichere Radverbindung zwischen Spittal und Seeboden und verbessern gleichzeitig die Straßeninfrastruktur. In der Lerchbaumerkurve schaffen die Arbeiten auch die Voraussetzungen für eine breitere Fahrbahn“, teilt Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber als zuständiger Straßenbaureferent mit.

Was sind die nächsten Schritte?

Seit der Öffnung der Schlucht am 12. Juni wurde an jenen Stellen weitergearbeitet, an denen dies ohne Sperre möglich war. So entstand im Bereich der Bushaltestelle „Seebach Süd“ an der B98 eine neue Stützwand mit rund 60 Metern Länge und bis zu 8,5 Metern Höhe. „Die neue Stützwand schafft ausreichend Platz für den Geh- und Radweg sowie einen Ausstiegsbereich der Haltestelle, der den aktuellen technischen Anforderungen entspricht“, so Gruber. Parallel dazu wurde bei der Lieserbrücke die neue Rampe zur Unterführung der B98 errichtet. Sie ist rund 120 Meter lang, 3,50 Meter breit und deutlich flacher als die bisherige Rampe, die für Radfahrer zu steil war. Weil das Gelände zur Lieser abfällt, mussten dafür eigene Stützkörper bis auf Flussniveau gebaut werden.

Während der Vollsperre in den nächsten beiden Monaten wird der Radweg in Richtung Seeboden weitergebaut. Auf rund 300 Metern wird zunächst der Kopf der bestehenden Stützmauer abgetragen. Anschließend werden Mikropfähle gesetzt, welche die neue Betonplatte im Untergrund verankern. In der Lerchbaumerkurve ragt die Platte dabei bis zu 3,50 Meter über die Ufermauer hinaus, da dort die Fahrbahn zusätzlich verbreitert wird.

Nächste Totalsperre im Februar

Ab 1. Dezember wird die B99 dann wieder in Fahrtrichtung Seeboden einspurig freigegeben. Die Fahrtrichtung nach Spittal wird dann weiterhin über die L10 Trebesinger Straße (Fratres) geführt. Die nächste Totalsperre erfolgt Anfang Februar 2027. Im Sommer 2027 wird die B99 wieder vollständig in beide Richtungen befahrbar sein, wie Gruber betont. „Wir haben den Bauzeitplan so gelegt, dass die Region in den verkehrsstärksten Monaten möglichst wenig belastet wird“, so der Straßenbaureferent abschließend.