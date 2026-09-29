Warnung vor „Super-GAU“: Ermittlungen im Fall Lilihill ausgeweitet

Universitätsprofessor warnte 2022 Stadt Klagenfurt und Land Kärnten vor Ziehung der Call-Option. Staatsanwaltschaft prüft nun, ob es sich um ein „Gefälligkeitsgutachten“ für den damaligen Flughafen-Mehrheitseigentümer Lilihill handelte.

Hausdurchsuchungen an sechs Adressen in Österreich und Deutschland, mehrere Terabyte sichergestellter Daten und ein undurchsichtiges Geflecht aus Firmen und Beteiligungen: Seit eineinhalb Jahren arbeitet die Staatsanwaltschaft die Ära Lilihill am Flughafen Klagenfurt auf. Die Unternehmensgruppe von Gründer und Alleineigentümer Franz Peter Orasch war von 2018 bis 2023 Mehrheitseigentümerin des Airports.

Fünf Personen, die in dieser Zeit als Geschäftsführer eingetragen waren, wurden bisher als Beschuldigte geführt – darunter Orasch selbst. Nun ist ein Sechster hinzugekommen. Er war nie Teil der Lilihill-Gruppe, sondern ist Universitätsprofessor. Im Frühjahr 2022 erstellte er ein Gutachten zur sogenannten Call-Option. Es beschreibt den „rechtlichen und finanziellen Super-GAU“ für die öffentliche Hand, sollten sich das Land Kärnten und die Stadt Klagenfurt ihre Anteile am Flughafen zurückholen.

Diese Einschätzung war ganz im Sinne von Lilihill. Beauftragt wurde die Expertise allerdings von der Flughafengesellschaft KFBG. Sie überwies dem Professor dafür 29.400 Euro.

Verdacht auf „Gefälligkeitsgutachten“

Genau hier setzen die Ermittler nun an. Sie prüfen, ob es sich um ein „Gefälligkeitsgutachten“ gehandelt haben könnte – also eine Expertise, die bewusst den Wünschen und Interessen von Lilihill angepasst, aber dem Flughafen verrechnet wurde.

Anlass ist ein Mailverkehr zwischen dem Professor und dem damaligen, von Lilihill eingesetzten KFBG-Geschäftsführer. Die Nachrichten aus dem März 2022 wurden zuerst vom Portal „Mediapartizan“ veröffentlicht. Darin schreibt der Professor unter anderem, dass das Gutachten für Außenstehende „hoffentlich einigermaßen objektiv“ wirke. Zugleich erklärt er, er habe versucht, den Standpunkt von Lilihill „möglichst gut zu argumentieren“ und jenen von Stadt und Land „als unsicher darzustellen“.

Datenauswertung dauert an

Ein Jahr später wurde die Call-Option bekanntlich trotzdem gezogen. Diese Rückverstaatlichung bildete schließlich die Rechtsgrundlage für eine Prüfung durch den Landesrechnungshof. Dieser erstellte im Februar 2025 eine detaillierte Liste von Versäumnissen und Missmanagement und forderte die Staatsanwaltschaft unmissverständlich zu Prüfungen auf – was sie dann auch tat. Seither wird wegen des Verdachts der Untreue ermittelt. Für alle Beschuldigten gilt die Unschuldsvermutung.

Wann das Verfahren abgeschlossen sein wird, ist offen. „Die Auswertung der Daten, die essenziell für die weiteren Ermittlungen ist, liegt beim Landeskriminalamt und wird leider noch dauern“, sagt Markus Kitz, Sprecher der Staatsanwaltschaft Klagenfurt. Derzeit gehe man von einem Schaden von rund 500.000 Euro aus.

Der Professor reagierte nicht auf eine Anfrage der Kleinen Zeitung.