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Forstarbeiter entdeckten Waldbrand in St. Lorenzen am Wechsel

Am Montagfrüh entdeckten Waldarbeiter ein Feuer auf einer Böschung in Festenburg. Durch ihr schnelles Eingreifen konnte ein Ausbreiten des Waldbrandes verhindert werden.

In Sankt Lorenzen am Wechsel kam es in den frühen Morgenstunden des Montags zu einem Waldbrand
© FF Sankt Lorenzen am Wechsel
In Sankt Lorenzen am Wechsel kam es in den frühen Morgenstunden des Montags zu einem Waldbrand
Sankt Lorenzen am WechselFeuerwehreinsatz

Gegen 6.30 Uhr in der Früh bemerkten Forstarbeiter in Sankt Lorenzen am Wechsel einen Waldbrand. Ein Wurzelstock hatte aus bisher nicht geklärter Ursache Feuer gefangen und war über eine steile Böschung hinabgerollt. Auf einer Strecke von rund 30 Metern steckte er den darunterliegenden Waldboden in Brand, wie Thomas Allmer von der Freiwilligen Feuerwehr Sankt Lorenzen am Wechsel informiert.

Das Feuer konnte – auch durch das beherzte Eingreifen der Ersthelfer – schnell unter Kontrolle gebracht werden, weshalb die zusätzlich alarmierten Wehren aus Mönichwald, Rohrbach und Dechantskirchen schnell wieder einrücken konnten. Nachdem der Brandherd gelöscht war, wurde der Waldboden zusätzlich mit Hacken, Rechen und Wärmebildkamera nach weiteren Glutnestern abgesucht. Die genaue Brandursache wird derzeit noch von der Polizei ermittelt.

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Auf einer Länge von rund 30 Metern steckte der Wurzelstock den darunterliegenden Waldboden in Brand
Auf einer Länge von rund 30 Metern steckte der Wurzelstock den darunterliegenden Waldboden in Brand © FF Sankt Lorenzen am Wechsel