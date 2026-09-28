Übler Geruch in St. Veiter Innenstadt: Ursache gibt Rätsel auf

Dicke Luft in der Herzogstadt: Am Montag war die Innenstadt in eine üble Geruchswolke gehüllt. Die Ursache gibt Rätsel auf.

Als wäre die Stadt in eine Jauchengrube geplumpst: So roch es in der Früh in St. Veit. Ein stechender und übler Geruch hatte sich in der Innenstadt verbreitet. „Wir hatten eine Alarmierung für das Bundesschulzentrum, die Vermutung war ein Gasgeruch. Wir waren mit unseren Messgeräten vor Ort und konnten aber keine Ursache und Gefahr feststellen. Darauf haben wir vermehrt Nachrichten bekommen, dass es in der gesamten Innenstadt so riecht“, erklärt der Pressesprecher der Freiwilligen Feuerwehr St. Veit, Jürgen Sampl.

Um ein rasches Lagebild zu erlangen, wurden in mehreren Bereichen der Stadt Messungen der Luft sowie in der Kanalisation durchgeführt. Es konnten aber keine ungewöhnlichen Messergebnisse festgestellt werden.

Mittlerweile hat sich die Lage aber wieder beruhigt. „Der Geruch hat sich verflüchtigt. Wir beobachten aber das Ganze weiterhin. Gefahr für die Bevölkerung besteht aber keine“, betont Sampl. Auch der Grund wurde noch nicht herausgefunden. Für die Ursache gibt es viele Möglichkeiten: angefangen beim Kompostierwerk bis hin zur Gülle.

Gasleitung gibt es in der Innenstadt keine. Nur ein Industriebetrieb am St. Veiter Stadtrand hat eine Gasleitung.