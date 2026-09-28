Lienzer Schüler tauchten in die Welt der Künstlichen Intelligenz ein

Im Rahmen einer Projektwoche hatten die Schüler der MS Egger-Lienz die Möglichkeit, sich mit den Herausforderungen und Chancen moderner Technologien zu beschäftigen.

Wie beeinflusst Künstliche Intelligenz (KI) unseren Alltag, unsere Bildung und unsere Zukunft? Mit diesen und vielen weiteren Fragen beschäftigten sich die Schülerinnen und Schüler der vierten Klassen der Mittelschule (MS) Egger-Lienz während einer Projektwoche. Im Mittelpunkt standen nicht nur die Möglichkeiten moderner KI-Technologien, sondern auch deren verantwortungsvoller und kritischer Einsatz. Die gesamte Woche fand in den Räumlichkeiten des MCI Campus Lienz statt, wo die Jugendlichen in Vorträgen, Workshops, Diskussionen und Projekten tief in die Welt der KI eintauchen konnten.

Den Auftakt bildete ein Vortrag von Stephan Schlögl vom MCI Innsbruck der einen Einblick in aktuelle Entwicklungen und Anwendungsmöglichkeiten von KI gab. Ein besonderer Höhepunkt war zudem der Vortrag von Hermann Erlach, General Manager von Microsoft Österreich, der den Schülern die Bedeutung von KI für Wirtschaft und Gesellschaft näherbrachte.

© MS Egger-Lienz Verschiedene Gast-Redner hielten Vorträge

Chance oder Gefahr?

Im Laufe der Woche standen zahlreiche Praxisworkshops auf dem Programm. Gemeinsam mit Experten aus Bildung, Wirtschaft und Technik arbeiteten die Jugendlichen mit Chatbots, erprobten verschiedene KI-Anwendungen und setzten sich mit innovativen Technologien auseinander. Dabei konnten sie nicht nur theoretisches Wissen erwerben, sondern auch selbstständig Erfahrungen im praktischen Umgang mit KI sammeln.

Ein weiterer Schwerpunkt lag auf den gesellschaftlichen und ethischen Auswirkungen der Technologie. Ausgehend vom Film „Ich bin dein Mensch“ diskutierten die Schüler Fragen zu Beziehungen zwischen Mensch und Maschine. Die anschließenden Reflexionsgespräche mit Psychotherapeut Michael Maas ermöglichten einen intensiven Austausch über Chancen, Grenzen und mögliche Auswirkungen künstlicher Intelligenz auf das menschliche Zusammenleben.

Wie nutzt man moderne Technologien?

Auch die Frage nach dem verantwortungsvollen Einsatz von KI im schulischen Umfeld wurde intensiv behandelt. In Gruppenarbeiten entwickelten die Jugendlichen Leitlinien für den zukünftigen Umgang mit KI an der Schule. Ziel war es, gemeinsam Regeln für eine kompetente, faire und ethische Nutzung dieser Technologien zu erarbeiten.

Zum Abschluss stand ein kreativer „Kunst und KI-Tag“ auf dem Programm. Die Schüler gestalteten digitale Kunstwerke, experimentierten mit KI-gestützter Musikproduktion und diskutierten über die Rolle von Künstlicher Intelligenz in der Kunst. Eine Podiumsdiskussion mit regionalen Künstlern rundete das Programm ab. Den stimmungsvollen Ausklang der Woche bildete ein Unplugged-Konzert von Norman Stolz und Florian Obermoser.

Direktorin Gabriele Schwab zeigte sich erfreut über den Erfolg des Projekts: Die KI-Woche habe eindrucksvoll gezeigt, wie wichtig es sei, junge Menschen frühzeitig auf die Chancen und Herausforderungen der digitalen Zukunft vorzubereiten.