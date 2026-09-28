Bekannter Oberkärntner Hotelier plötzlich verstorben

Sigi Moerisch (61), Chef des Vier-Sterne-Hotels Das Moerisch in Seeboden am Millstätter See und langjähriger Sprecher der Kärntner Hotellerie, ist unerwartet verstorben.

Der Kärntner Tourismus trauert um eine bekannte und beliebte Persönlichkeit. Der Seebodener Hotelier Sigismund Moerisch ist am Wochenende unerwartet verstorben. Der 61-Jährige, der von Freunden und Gästen Sigi gerufen wurde, leitete seit Jahrzehnten den Familienbetrieb Das Moerisch. Darüber hinaus war er Obmann der Fachgruppe Hotellerie in der Wirtschaftskammer Kärnten und in dieser Funktion ein kritischer Mahner für die laufende Weiterentwicklung der heimischen Tourismusbetriebe.

Der Absolvent der Landwirtschaftlichen Fachschule Litzlhof und der Hotelfachschule Villach hat vor über 30 Jahren den Familienbetrieb, der auf eine über 150-jährige Geschichte zurückblickt, übernommen und hat ihn zu einem modernen Wellness-Hotel mit Haubenküche ausgebaut. Durch die laufende Weiterentwicklung des Unternehmens hielt der leidenschaftliche Gastgeber die Qualität des Leitbetriebes immer hoch. Erst im Vorjahr hatte der begeisterte Golfer und Jäger seinen 60. Geburtstag mit einem rauschenden Fest im Kreis von Familie und Freunden gefeiert. Moerisch hinterlässt eine Frau und die zwei erwachsenen Kinder Marie und Sigi junior.