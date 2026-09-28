Im Juni erlitt Hildegard Schriebl einen Herz-Kreislauf-Stillstand. Dank schneller Reanimation überlebte sie. Jetzt konnte sie ihren Rettern persönlich danken.

Im Juni dieses Jahres war Hildegard Schriebl gerade nach einem Vormittag voller Erledigungen im Taxi auf der B70 zwischen Rosental und Köflach auf dem Weg nach Hause, als sie plötzlich das Bewusstsein verlor und zur Seite kippte – mit einem Herz-Kreislauf-Stillstand.

Der Taxilenker setzte einen Notruf ab, wenig später traf schon ein First-Responder aus Köflach am Einsatzort ein. Kurz darauf war auch ein Rettungswagen des Roten Kreuzes Voitsberg-Köflach zur Stelle, die Besatzung begann sofort mit der Herz-Lungen-Wiederbelebung. „Weil die Reanimationsmaßnahmen bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand einerseits unglaublich anstrengend sind, von deren Qualität andererseits ein Menschenleben abhängt, wurde noch ein zweiter Rettungswagen, der in der Nähe unterwegs war, an den Notfallort disponiert“, berichtet das Rote Kreuz. Das Notarzt-Team versorgte die Frau, während die Sanitäter sich mit der Reanimation abwechselten.

25 Minuten lang reanimiert

Rund 25 Minuten lang kämpften die Mitarbeiter des Roten Kreuzes Voitsberg-Köflach inklusive eines Notarzt-Teams um das Leben von Hildegard Schriebl – mit Erfolg. Ein Rettungshubschrauber brachte die Weststeirerin schließlich in ein Krankenhaus in Graz, dort musste sie in einen künstlichen Tiefschlaf versetzt werden. Als sie aus jenem wenige Tage später wieder erwachte, hatte sie keine Erinnerung daran, was passiert war. Dankbar war sie ihren Lebensrettern aber allemal.

© Andreas Zapfl / ÖRK Steiermark Emotionales Wiedersehen in der Rotkreuz-Bezirksstelle

Deshalb kam es nun am vergangenen Freitag zu einem emotionalen Wiedersehen auf der Rotkreuz-Bezirksstelle in Voitsberg. „Dass sich so viele Helfer um mein Leben bemüht haben, habe ich gar nicht mitbekommen“, sagte Hildegard Schriebl bei dem Treffen und bedankte sich sichtlich gerührt bei den Mitarbeitern für ihren Einsatz. Sie überreichte den versammelten Sanitätern und dem Notarzt ein süßes Dankeschön und ging auch selbst nicht mit leeren Händen nach Hause, sondern wurde auch ihrerseits mit einer kleinen Aufmerksamkeit vom stellvertretenden Bezirksstellenleiter Wilfried Svoboda bedacht. „Schließlich passiert es nicht alle Tage, dass eine Patientin sich Wochen nach einem so schweren medizinischen Zwischenfall persönlich bedanken kann“, sagte er.

Auch beim restlichen Team des Roten Kreuzes Voitsberg-Köflach hinterließ das Treffen Eindruck. So merkte einer der Sanitäter, der bei dem Einsatz im Juni dabei war, an: „Nach solchen Erlebnissen wird einem wieder sehr bewusst, warum man diesen Job macht.“