Schloss Porcia verwandelte sich in Berufs- und Bildungswelt

Im Rahmen der Veranstaltung „Lehre und Bildung im Schloss“ konnten rund 600 Besucher Einblicke in verschiedene Berufe erhalten. Unternehmen und Schulen waren vertreten.

Für einen Nachmittag wurde das Schloss Porcia kürzlich wieder zum Treffpunkt für Jugendliche und ihre Eltern. Zahlreiche Unternehmen sowie alle regionalen weiterführenden Schulen informierten umfassend über die vielfältige Berufs- und Bildungswelt in der Region. Im Auftrag des Arbeitsmarktservice (AMS) Kärnten, des Landes Kärnten und der Industriellenvereinigung (IV) Kärnten lud die Berufs- und Bildungsorientierung Kärnten in Kooperation mit der Stadt Spittal zur „Lehre und Bildung im Schloss“ ein. Über 600 Besucher informierten sich vor Ort.

Es präsentierten sich rund 35 Unternehmen und Institutionen. Sie stellten den Besuchern typische Aufgaben aus verschiedenen Lehrberufen vor und boten praxisnahe Einblicke in die Ausbildungswelt. Auch alle regionalen weiterführenden Schulen des Bezirks Spittal waren mit umfangreichen Informationen über ihre Bildungsangebote vertreten. Jugendliche und ihre Eltern konnten an zahlreichen Stationen verschiedene Tätigkeiten ausprobieren und dabei einen direkten Einblick in unterschiedliche Berufe gewinnen.