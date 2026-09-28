Manipulationsskandal an der Börse erschüttert Türkei

Wurden Investment-Fonds künstlich aufgebläht? Die Istanbuler Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Verstößen gegen das Kapitalmarktgesetz. Mindestens 45 Personen sind verhaftet worden.

Eine Krise rund um Investment-Fonds, die womöglich künstlich aufgebläht wurden, erschüttert die Türkei schon seit Mitte September. Die Istanbuler Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Betrugs, Verstößen gegen das Kapitalmarktgesetz und Gründung einer kriminellen Vereinigung. Jetzt ist das Vermögen von 42 Personen und 46 juristischen Personen eingefroren worden. Außerdem sind 45 Personen verhaftet worden, darunter Führungskräfte von Investment-Firmen.

Erspartes in Aktien gesteckt

Die türkische Kapitalmarktbehörde SPK hat der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu zufolge 131 Investment-Fonds liquidiert, in denen Vermögenswerte in Milliardenhöhe gebunden waren. Mehr als 455.000 Anleger – auch zahlreiche Kleinanleger – sind betroffen: Wegen der massiven Inflation in der Türkei investieren viele Menschen ihr Erspartes in Aktiengeschäften, in der Hoffnung, es so gegen den Werteverlust zu schützen.

Die größte Oppositionspartei Yeni spricht von einer schweren Krise und forderte die Regierung Anadolu zufolge dazu auf, Anleger zu entschädigen. Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan erklärte, das Problem betreffe einen begrenzten Bereich der Kapitalmärkte und es bestehe kein Risiko für das Finanzsystem oder die türkische Wirtschaft.