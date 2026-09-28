Volkskultur pur: Krieglach im Zeichen der „Steirischen Roas“

Die Besucherinnen und Besucher strahlten am Sonntag in der Waldheimat mit der Sonne um die Wette. Für Organisatorin Claudia Flatscher war es die letzte „Roas“.

Krieglach stand am Sonntag ganz im Zeichen der Volkskultur. Bei der „47. Steirischen Roas“ waren zahlreiche Besucherinnen und Besucher unterwegs – passend zum Anlass entweder in Tracht oder im Wanderoutfit. Entlang der Strecke wurde musiziert, gesungen und getanzt und regionale Spezialitäten angeboten. Die literarische Wanderung leitete Franz Gollner.

Auch zahlreiche Ehrengäste aus Politik und Wirtschaft waren bei der Veranstaltung dabei. In Vertretung der Landesregierung kamen etwa Philipp Könighofer und Charly Kornhäusl. Selbstverständlich begleitete auch Krieglachs Bürgermeisterin Regina Schrittwieser die Veranstaltung.

Durch die Waldheimat „geroast“

Für Ute Gurdet, Geschäftsführerin des Tourismusverbands Hochsteiermark, ist gerade die Verbindung von Tradition, Musik und regionaler Kulinarik ein wichtiger Bestandteil der Veranstaltung. Der Tourismus in der Hochsteiermark sei natürlich gewachsen, betonte sie. Gerade die kulinarischen Angebote seien neben der Musik ein wesentlicher Bestandteil der „Roas“.

© KLZ/Tamara Himsl Für beste musikalische Unterhaltung war gesorgt

Nach der Eröffnung führte die Wanderung durch die Krieglacher Waldheimat. Die „Steirische Roas“ verbindet dabei Volkskultur mit Literatur und Natur; in Krieglach stand sie auch im Zeichen von Peter Rosegger. Vikar Binu Joseph sprach den Segen für die „Roas“ und versuchte sich erfolgreich an dem Wort „Roas“, nachdem die Bürgermeisterin zuvor gemeint hatte, er müsse sich noch an seinem steirischen Dialekt feilen.

Ein emotionaler Abschied

Besonders emotional wurde es schließlich für Claudia Flatscher. Sie organisierte heuer zum letzten Mal die „Steirische Roas“ – nur drei Tage später beginnt für sie der Ruhestand. „Roas“-Geschäftsführer Christoph Wegscheider überraschte sie mit einer persönlichen Rede und einem Geschenkkorb. Ein besonderer Dank für ihren Einsatz und zugleich ein berührender Abschied aus der Organisation der Veranstaltung.

© KLZ/Tamara Himsl Für Organisatorin Claudia Flatscher war es die letzte Veranstaltung

Damit ging in Krieglach nicht nur ein Tag voller Musik, Begegnungen und kulinarischer Genüsse zu Ende, sondern auch ein Stück Veranstaltungsgeschichte. Die „Roas“ brachte einmal mehr Menschen zusammen, die steirische Tradition nicht nur anschauen, sondern gemeinsam erleben wollten, waren sich die Veranstalter unisono einig.

Am 12. Dezember findet die nächste und letzte Ausgabe in diesem Jahr in Stubenberg am See statt. Jedoch ist nach der „Roas“ vor der „Roas“ und die Veranstaltungen für 2027 gehen bereits in Planung.

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