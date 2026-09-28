Im Rahmen des Bergmannstages wurde der neue Abschnitt unter großem Publikumsandrang feierlich eröffnet. Die freiwilligen Helfer wurden geehrt.

Seit dem Jahre 2011 ist das Bergbaumuseum Karl-Schacht in Rosental in Betrieb. Nun, nach nunmehr 15 Jahren, wurde es wesentlich erweitert und der neue Abschnitt am vergangenen Samstag im Rahmen des Bergmannstages feierlich seiner Bestimmung übergeben.

Im Jahr 2010 entschloss sich die Gemeinde Rosental an der Kainach im Bereich des ehemaligen Schachthauses der Kohlengrube „Karl-Schacht III“ ein Bergbaumuseum zu errichten. Dieses zeigt auf einer Fläche von rund 300 Quadratmetern sowie in einem angrenzenden Freigelände die wechselvolle Geschichte des weststeirischen Kohlebergbaues. Für die wissenschaftliche Gestaltung zeigt sich der Historiker Ernst Lasnik verantwortlich, für den technischen Teil der ehemalige Bergbaubetriebsleiter Franz Borstner.

1 / 77 Beim Bergmannstag in Rosental wurde der Zubau feierlich eröffnet © Karl Mayer

Durch die Übergabe des angrenzenden Gebäudes der ehemaligen „Trafostation Karl-Schacht“ von der Energie Steiermark an die Gemeinde Rosental ergab sich die Möglichkeit zur Erweiterung des bestehenden Bergbaumuseums. Dies erfolgte dann ab dem Jahr 2024 durch die Gemeinde Rosental mit Hilfe von Bund, Land und Europäischer Union sowie der GKB-Bergbau GmbH und der GKB Eisenbahn.

3000 freiwillige Arbeitsstunden

Bis der neue Abschnitt eröffnet werden konnte, waren rund 3000 freiwillige Arbeitsstunden notwendig, die von Ernst Amreich, Gottfried Binder, Ernst Guttenbrunner, Johann Kolb, Manfred Nehely, Hans Pagger, Philip Pagger, Johann Tschechowien und Franz Borstner geleistet wurden. „Wir haben jede Woche an einem Tag gearbeitet“, erzählte Borstner. Es galt, die zahlreichen Geräte aus dem Trafogebäude zu entfernen und vor allem die Maschinen, welche jahrelang im Freien gelagert waren, zu reinigen und instand zu setzen. Nun funktionieren wieder alle und zeigen in eindrucksvoller Weise ihre ursprüngliche Funktion im Kohlebergbau. Dazu kamen unter anderem auch die Aufstellung einer für den Kohletransport verwendeten Diesellok sowie eines im Jahr 1926 angefertigten Dampfkessels für eine Dampflok, welcher nicht geschweißt, sondern genietet ist.

Ehrenurkunde für Freiwillige

Doch nicht nur für Bergbauinteressierte ist das Museum samt Freigelände interessant. Durch die ausgestellten Geräte wurde auch der österreichischen Ingenieurs- und Maschinenbaukunst ein Denkmal gesetzt. Denn die meisten Geräte wurden eigens für den Bergbau in Österreich konstruiert und auch gefertigt.

Bei der Erweiterungs-Eröffnung freute sich Rosentals Bürgermeister Johannes Schmid auf dieses von der Gemeinde betriebene Museum. Ehe Kaplan Peter Kagaba die Segnung vornahm, wurden die freiwilligen Helfer mit Franz Borstner und Ernst Lasnik an der Spitze mit einer Ehrenurkunde der Gemeinde Rosental ausgezeichnet.

Zahlreiche Gäste

Unter den zahlreichen Besuchern waren auch der Landtagsabgeordnete und Bürgermeister Jochen Bocksruker mit seinem Team und die LAG Lipizzanerheimat Elfriede Pfeifenberger. Musikalisch gestaltet wurde die Feierstunde von der Bergkapelle „Glück Auf“ Rosental. Im Anschluss an die Eröffnungsfeier unterhielten sich die Gäste noch beim Bergmannstag, zu dem der Knappschaftsverein Voitsberg-Köflacher Kohlerevier geladen hatte.