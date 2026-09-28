Asbest - Greenpeace ortet weiter Gefahr bei Burg Schlaining

Die Umweltorganisation Greenpeace ortet weiterhin eine bestehende Gefahr durch Asbest bei der Burg Schlaining (Bezirk Oberwart). Sie brachte daher eine Beschwerde beim Landesverwaltungsgericht (LVwG) gegen die Landesimmobilien Burgenland GmbH (LIB) ein. Greenpeace hatte bereits Ende Juli vor erhöhten Asbestwerten bei mehreren Ausflugszielen im Burgenland - darunter die Burg Schlaining - gewarnt. Neue Analysen würden dies nun bestätigen.

© APA/GREENPEACE Umweltorganisation fordert Sperre des Areals